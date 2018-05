SGN will die Saison nicht einfach auslaufen lassen

Nach der Niederlage gegen den SV Amstetten am Donnerstag ist die SG Nellingen in der Fußball-Kreisliga B Alb ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht. Die Saison will sie vor dem Auswärtsspiel beim SV Göttingen aber nicht so einfach abhaken. Die SGM Machtolsheim/Merklingen II steht am Sonntag in der klaren Außenseiterrolle bei ihrer Partie in Herrlingen. Der SV Feldstetten empfängt den FC Langenau (alle Sonntag 15 Uhr).

„Wir freuen uns einfach, dass es derzeit so gut läuft. Man merkt, dass wir derzeit kaum Ausfälle zu beklagen haben“, sagte Laichingens Abteilungsleiter Sebastian Frank nach dem 4:0-Sieg des TSV am Donnerstag gegen Göttingen. Sechs Spiele ist der TSV nun ungeschlagen und holte in diesen fünf Siege. „Man heult deshalb einigen anderen verloren gegangenen Partien nicht nach. Wir wollen einfach so weitermachen, vielleicht geht es ja noch einen Platz nach oben“, sagt Frank. Am Sonntag hat der TSV den SV Pappelau/Beiningen zu Gast.

Von „gut laufen“ kann bei der SG Nellingen nicht unbedingt die Rede sein. Vor allem nicht nach der Niederlage im Spitzenspiel am Donnerstag gegen Amstetten. „Amstetten war uns in vielen Dingen überlegen. Als wir mehr gemacht haben, war es leider zu spät“, sagt Pressewart Matthias Fink. Am Sonntag geht es für die SGN zum SV Göttingen, gegen den ein Sieg eigentlich Pflicht ist.

Der Tabellenvorletzte von der SGM Machtolsheim/Merklingen II hat am Donnerstag mit einem Erfolg beim SV Feldstetten den Anschluss an die Teams vor sich geschafft – und wie gleich. Gleich sechs Treffer schenkte er dem SV Feldstetten ein, was anhand von nur 28 Treffern in dieser Saison natürlich eine Hausmarke ist. Am Sonntag muss er aber vor allem defensiv eine Schippe drauflegen. Dann trifft er auswärts auf den Tabellenvierten TSV Herrlingen.

Dennoch muss man dem SV Feldstetten die eine oder andere Sache bei der Niederlage zu Gute halten: Gleich auf fünf Stammspieler musste der SVF verzichten, unter anderem auf den angeschlagenen Spielertrainer Ufuk Güner, der in der Hintermannschaft des SVF nicht zu ersetzen ist. Am Sonntag hofft der SVF, personell wieder besser aufgestellt zu sein. Dann geht es im Heimspiel gegen den FC Langenau.