SGM Nellingen/Aufhausen vor schwerer Hürde

In der Fußball-Kreisliga B Alb will die SGM Nellingen/Aufhausen gleich richtig durchstarten. Die Spielgemeinschaft peilt im Spitzenspiel in Weidenstetten einen Punktgewinn an. Der TSV Laichingen muss seine Spitzenposition gegen Pappelau verteidigen. Die ersten Punkte wollen auch der SV Suppingen und der SV Feldstetten einfahren. Berghülen hat am Sonntag spielfrei.

Für die SGM Nellingen/Aufhausen starten am Sonntag die Wochen der Wahrheit, wenn sie beim ersten Topspiel den Tabellendritten aus Weidenstetten empfängt. Danach folgen die weiteren Partien gegen die Aufstiegsaspiranten aus Herrlingen, Laichingen und Amstetten. Umso größer ist die Motivation für die kommenden Wochen, in der es für die SGM „flop oder top?“ heißt.

Der SV Suppingen startete mit einer unglücklichen 2:4-Niederlage in Ballendorf, wobei die Suppinger nicht das schlechtere Team waren, aber mit den starken Windböen auf dem hoch gelegenen Ballendorfer Sportplatz einfach weniger zurechtkamen. Umso mehr geht es für den SVS im engen Mittelfeld der Tabelle darum, den achten Rang zu verteidigen. Zu Gast ist der FC Langenau, der als Tabellenelfter nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat als der SVS.

Einen Zittersieg gab es für den TSV Laichingen am ersten Spieltag nach der Winterpause. 2:1 gewannen die Leinenweber beim SV Göttingen. „Wir sind deshalb auf jeden Fall zufrieden. Bei dem Wind war es nicht einfach, die Göttinger Hinterreihen zu überwinden“, sagt Trainer Heiko Schäfer. „Aber dennoch müssen wir eine Schippe drauflegen.“ Nun ist der Tabellenzehnte SV Pappelau/Beiningen zu Gast ist Laichingen. Der TSV will in der Kreisliga B Alb die Tabellenführung nicht abgeben.

Einen Fehlstart legte der SV Feldstetten mit dem 1:4 beim SC Lehr hin, vor allem, da die Niederlage am Ende zu hoch ausfiel. Dennoch musste sich der SVF eingestehen, dass ihm die Ideen und die Abgeklärtheit im Abschluss fehlen, um knappe Spiele nochmals drehen zu können. Vielleicht klappt ihm dies jetzt am Sonntag, wenn der SV Ballendorf zu Gast ist.