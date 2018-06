SGM gibt ersten Punkt ab

Die Fußballerinner der SGM Dornstadt/Machtolsheim/Lonsee und des FV Bellenberg II haben sich mit einem torlosen Remis getrennt.

Am Sonntag führte die Reise der Fußballerinnen der SGM Dornstadt/Machtolsheim/ Lonsee nach Bellenberg. Der FV Bellenberg II, zu diesem Zeitpunkt noch Vorletzter, stellte das Gästeteam vor eine sehr schwere Aufgabe. Mit einer sehr stabilen Abwehr und stellenweise schön vorgetragenen Kontern gelang es den Bellenbergerinnen, sich auf Augenhöhe mit der SGM zu präsentieren.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste von der Alb durchaus die Möglichkeit, mit zwei bis drei hundertprozentigen Torchancen in Führung zu gehen. Dies gelang jedoch nicht und so ging man mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Kabine

In der zweiten Spielhälfte arbeitete sich die SGM Dornstadt/Machtolsheim/Lonsee zwar aufopferungsvoll, jedoch unglücklich nach vorne und erarbeitete sich dadurch noch die ein oder andere Chance, welche jedoch ihren Weg ins gegnerische Tor nicht finden wollte. Somit blieb es bis zum Schlusspfiff torlos 0:0 und die Elf aus den drei Gemeinden Dornstadt, Machtolsheim und Lonsee musste ihre ersten Punkt in der laufenden Runde abgeben.

Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, ist der TSV Laichingen zu Gast in Dornstadt, Anpfiff ist um 10.30 Uhr.