SGM fügt TSV Laichingen erste Saisonpleite zu

Nun hat es auch den TSV Laichingen erwischt: Am siebten Spieltag der Kreisliga B Alb unterlagen die Laichinger im Derby der SGM Nellingen/Aufhausen mit 1:2, die nun wieder auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe ist. Der SV Feldstetten hätte nach seiner Spielabsage nicht besser reagieren können und heimste in Göttingen den ersten Saisonsieg ein. Der SV Suppingen war in Pappelau nicht zu stoppen, während es für Berghülen die nächste Nullrunde setzte.

SV Pappelau/Beiningen - SV Suppingen 0:4 (0:1). Der SV Suppingen brachte am Sonntag die ersten Auswärtspunkte mit nach Hause. Auch in Pappelau wartete der SVS geschickt ab und setzte seine Stürmer mit klugen Bällen immer wieder in Szene: Oliver Stucke brachte so den SVS in Front (25.). Nach der Pause klappte dies noch besser: Markus Burkhardt (47./65.) machte mit einem Doppelpack den Sieg relativ früh klar. Für den Schlusspunkt sorgte Jens Gutekunst acht Minuten vor Spielende.

SGM Nellingen/Aufhausen - TSV Laichingen 2:1 (1:0). Beide Teams waren zunächst darauf bedacht, keine Fehler zu machen. So blieben Chancen in der Anfangsphase aus. Danach entwickelte sich eine muntere Kreisliga B-Partie, in der Nellingen zumindest eine Chance nutzte, als Sven Borst zum 1:0 traf (29.). Als Laichingen kurz nach der Pause Oberwasser bekam, schlug Nellingen mit einem Konter zu: Lukas Jäger traf zum 2:0 (52.). Laichingen musste fortan alles auf eine Karte setzen und machte die Partie durch den Anschlusstreffer von Hakan Babaoglu wieder spannend (70.). Doch Nellingen überstand das Powerplay und sorgte für die erste Laichinger Saisonniederlage. Reserven: 2:1.

SV Göttingen - SV Feldstetten 1:2 (0:1). Feldstetten wusste, was die Stunde nach der peinlichen Spielabsage in der vergangenen Woche geschlagen hatte. Mit voller Konzentration und mit Spielertrainer Ufuk Güner als Stabilisator hatte der SVF die Hausherren im Griff. Hikmet Akyol gelang die Führung. Göttingens Maxi Maier brachte mit seinem Treffer mit dem Halbzeitpfiff die Göttinger aber wieder zurück ins Spiel. In der spannenden aber zerfahrenen zweiten Hälfte gab es kaum noch wirklich gute Chance, ehe Akyols zweiter Streich (78.) das Spiel entschied.

SV Ballendorf - TSV Berghplen 6:1 (2:1). Berghülen wurde mit dem Doppelpack durch Florian Wachter (10./20.) wieder mal eiskalt erwischt, signalisierte mit dem Anschlusstreffer durch Oliver Linnert (35.) aber noch ein Zeichen von Wiederstand. Nach der Pause verwertete Ballendorf aber jede Berghüler Unzulänglichkeit. Christian Junginger (60.), Martin Knauber (68.), abermals Wachter (74.) und Rene Baier (89./FE) erhöhten auf 6:1. Reserven: 4:4.

FC Langenau - SSC Stubersheim 0:0. Reserven: 2:2.

SV Weidenstetten - TSV Herrlingen 1:2 (0:1). 0:1 Salvatore Reina (20.), 0:2 Lukas Rueß (67.), 1:2 Florian Richter (73.): Reserven: 1:1.

TSV Beimerstetten - SV Amstetten 1:11 (1:5). 0:1, 1:6 Sainey Ceesay (13./54.), 1:1 Christian Schad (15.), 1:2, 1:3, 1:5, 1:9, 1:10 Bajram Sylaj (20./38./44./83./85.), 1:5 Hakan Taskiran (44.), 1:7 Ali Husameddin (58.), 1:8 Kenan Ertorun (65.), 1:11 Deniz Dogan (89.).