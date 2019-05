SGM erhofft Schützenhilfe vom SVW und SCH

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Alb braucht die SGM Machtolsheim/Merklingen nicht nur einen Sieg in Altheim, um sich nochmals von einem Abstiegsrang loszureißen, sondern auch Schützenhilfe vom SC Heroldstatt und vom SV Westerheim. Diese treffen auf unmittelbare Konkurrenten der SGM im Tabellenkeller (Anpfiff Sonntag, 15 Uhr). Der TSV Blaubeuren empfängt in seinem letzten Heimspiel den SV Scharenstetten, was auch gleichzeitig das letzte Heimspiel von Trainer Fabian Flinspach ist, der in einen anderen Bezirk wechselt.

Nochmals alle Kräfte bündeln und einen sauberen Abgang schaffen will Fabian Flinspach, Trainer des TSV Blaubeuren. Zur kommenden Saison wechselt Flinspach zum FC Schelklingen/Hausen in die Fußball-Kreisliga A Donau. „Wir wollen so erfolgreich wie möglich die Saison beenden, auch weil es für mich und für den ein oder anderen Spieler vorerst die letzten Spiele in Blaubeuren sind“, sagt Flinspach. Mit dem SV Scharenstetten am Sonntag und der SGM Machtolsheim/Merklingen in der kommenden Woche trifft der TSV auf die abstiegsbedrohten Teams überhaupt. „Aber allein durch den Fair-Play-Gedanken werden wir nochmals alles geben“, betont Flinspach. „Da wir personell aber aus dem letzten Loch pfeifen, müssen wir erst einmal schauen, wie wir auflaufen können.“

Nachdem die SF Dornstadt und der SV Asselfingen so gut wie in die Fußball-Kreisliga A Alb abgestiegen sind (siehe nebenstehender Artikel) verschärfte sich dies natürlich in Hinblick auf die Abstiegsmodalitäten zur Fußball-Kreisliga B Alb. Sollte sich an dieser Konstellation nichts ändern, steigen der Tabellenletzte und Tabellenvorletzte aus der Kreisliga A Alb direkt in die Kreisliga B Alb ab. Nach dem bitteren 3:5 in Scharenstetten betrifft dies also den Tabellenvorletzten von der SGM Machtolsheim/Merklingen. Nach der verpassten Möglichkeit in Scharenstetten beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz und auch auf das rettende Ufer vier Punkte, sodass viel geschehen muss, damit die SGM sich doch noch retten kann. Zu allererst braucht sie einen Dreier beim TSV Altheim/Alb.

Auf der anderen Seite muss Schützenhilfe von anderen Sportplätzen folgen. Unter anderem vom SC Heroldstatt, der selbst mit zwei Zählern auf den Relegationsplatz noch in unmittelbarer Gefahr steht, auf diesen zurückzufallen. Und wie es der Zufall so will, müssen die SCHler auswärts beim TSV Seißen ran, der eben auf diesem Rang steht. Weiterhin ohne Rückrundensieg dürfte dies für den SCH eine weitere große Hürde darstellen.

Die nächste Schützenhilfe für die SGM könnte am Sonntag aus Westerheim kommen. Dann empfängt der Tabellenzweite vom SV Westerheim den SV Oberelchingen, der wie Seißen 31 Punkte auf dem Konto hat und nur wegen dem besseren Torverhältnis über der roten Relegationslinie steht. Gedanken daran verschwendet der SVW aber sicherlich nicht, da es für ihn weiterhin um die Meisterschaft geht. Nur mit einem Sieg am Sonntag kann er sich fürs große Saisonfinale am darauf folgenden Samstag freuen, wenn es zum Spitzenreiter TSV Bermaringen geht. Dieser muss am Sonntag aber erst selbst beim TSV Westerstetten bestehen.