SG Nellingen erleidet Rückschlag

Die SG Nellingen hat in der Fußball-Kreisliga B Alb einen mächtigen Dämpfer im Kampf um Rang zwei erlitten: 0:2 hieß es gegen den Tabellenzweiten aus Ballendorf, der seinen Vorsprung auf die Konkurrenz hat ausbauen können. Den zweiten Sieg in Serie gab es stattdessen für den TSV Laichingen. Beim SSC Stubersheim gab es einen deutlichen 4:1-Erfolg.

SG Nellingen - SV Ballendorf 0:2 (0:1). In dieser Woche hätte alles für die SG Nellingen laufen können. Das Herrlinger Unentschieden am Mittwoch in Feldstetten wurde aber mit der 0:2-Niederlage nicht genutzt. Bereits nach 20 Minuten stand es 2:0 für die Gäste aus Ballendorf, die sich sogar einen verschossenen Foulelfmeter von Rene Baier (54.) leisten konnten. Nellingen warf zwar ab dem 0:2 alles nach vorne, hatte aber bis zum Schlusspfiff nicht eine einzige hochkarätige Chance. Durch diese Niederlage fällt die SGN vorerst sogar auf den fünften Tabellenrang zurück.

SSC Stubersheim - TSV Laichingen 1:4 (1:2). Wenn beim TSV Laichingen die Verteidiger treffen, riecht es immer gleich nach einem Sieg. So auch am Donnerstag beim SSC Stubersheim, gegen den Innenverteidiger Marius Hörsch mit einem Doppelpack eine 2:0-Führung herausgeschossen hatte (31./38.). Nach dem Anschlusstreffer von Fellner (45+3) blieb die Partie auf dem kleinen Stubersheimer Spielfeld aber lange spannend. Omed Kareemi (83.) und Granit Nikqi (85.) machten schließlich den Sack zu.

SV Weidenstetten - FC Langenau 6:1 (3:0). 1:0 Stöckle (2.), 2:0, 4:0, 6:0 Heinrich (9./46./73.), 3:0 Ridder (45.), 5:0 Stöckle (73.), 6:1 German (81.).

TSV Beimerstetten - SV Amstetten 1:8 (0:2). 0:1 Mgbechi (36.), 0:2 Hussein-Azizi (45.), 0:3 Taskiran (49.), 0:4 Ceesay (56.), 1:4 (63.), 1:5 Taskiran (72.), 1:6 Hussein-Azizi (73.), 1:7, 1:8 Ceesay (80./82.).

SV Scharenstetten - SV Pappelau/Beiningen 3:0 (0:0). 1:0 Altinok (60.), 2:0 Riederich (64.), 3:0 S. Zehiroglu (73.).