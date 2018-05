SG Nellingen empfängt den Primus aus Scharentetten

Der TSV Laichingen empfängt am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Kreisliga B Alb den SV Ballendorf und kann mit einem Heimsieg den Fußballern aus Scharenstetten Schützenhilfe leisten: Denn bei einem Sieg können die SVS-Fußballer vorzeitig die Meisterschaft einfahren, vorausgesetzt auch sie siegen. Auf die Probe gestellt wird nochmals die SG Nellingen, die den SV Scharenstetten empfängt und die letzten Punktverluste aus den Köpfen räumen kann. Im Derby empfängt der SV Suppingen den SV Feldstetten, die SGM den SV Göttingen.

Nach einer berauschenden Siegesserie wurde der TSV Laichingen in der Fußball-Kreisliga B Alb am vergangenen Wochenende vom TSV Herrlingen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Damit erlitten die Laichinger beim letzten Saisonziel, den Tabellensiebten aus Langenau nochmals abzufangen, einen kleinen Rückschlag. Am Sonntag empfängt der TSV nun den SV Ballendorf, gegen den er viele Bereiche besser machen will. Mit einem Punktgewinn könnte der TSV Laichingen den SV Scharenstetten vorzeitig zum Meister machen.

Vorausgesetzt dafür ist aber, dass die Scharenstetter am Sonntag gleichzeitig ihre Auswärtspartie bei der SG Nellingen mit einem Dreier beenden können. Die SGN hat nach dem Remis gegen Suppingen und der Niederlage aber vor dem Saisonende aber noch einiges gutzumachen. Da die Partie gegen die Scharenstetter immer einem Derby gleicht, wollen die Nellinger ihrem Anhang nochmals Grund zum Jubeln geben.

Der SV Suppingen kam am Wochenende beim SSC Stubersheim wieder ins Straucheln. 1:4 hieß es gegen den SSC, gegen den der SVS vor allem nach der Pause den Faden verlor. Am Sonntag trifft der SVS zuhause auf den SV Feldstetten, den er in der Tabelle wieder abfangen möchte. Die Feldstetter stehen nach den Siegen gegen Amstetten und Nellingen vor ihrer bisher besten Saison seit der Reaktivierung der Herrenmannschaft. „Wir haben jetzt noch drei Gegner vor uns, gegen die wir gewinnen können. Das optimale wären am Ende der Saison 30 Punkte auf dem Konto. Das gab es schon lange nicht mehr und würde eine sehr gute Saison bedeuten“, sagt Trainer Ufuk Güner.

Für die SGM Machtolsheim/Merklingen II will es mit einer richtigen Siegesserie einfach nicht klappen: In der vergangenen Woche verlor die SGM unglücklich mit 1:3 beim SC Lehr und hat damit den Anschluss an das Feld vor ihm verpasst. Das Verlassen des vorletzten Ranges ist dennoch noch möglich. Dazu muss die SGM im Heimspiel gegen den SV Göttingen aber wieder zu einem Dreier kommen.