SG Nellingen darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben

Nach der Niederlage gegen den SV Ballendorf darf sich die SG Nellingen in der Fußball-Kreisliga A Alb keinen weiteren Ausrutscher erlauben, auch nicht vor dem Derby am Sonntag in Laichingen im Waldstadion (Anpfiff 15 Uhr).

Die SGM Machtolsheim/Merklingen II hofft gegen den SV Pappelau/Beiningen auf die nächsten Punkte. Gute Chancen auf einen Dreier hat auch der SV Feldstetten im Heimspiel gegen des TSV Beimerstetten. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) trifft der SV Suppingen auswärts auf den TSV Herrlingen.

Zumindest mal einen Punkt gab es für den Tabellenvorletzten von der SGM Machtolsheim/Merklingen II unter der Woche beim SV Suppingen. „Wichtig war, dass wir endlich mal was geholt haben. Nun müssen wir Konstanz zeigen“, sagt SGM-Coach Dietmar Höfer. „Am Sonntag wird es aber nicht leicht, da einige Spieler zur ersten Mannschaft hochgezogen werden müssen und wir selbst einige Verletzte haben“, sagt Höfer. „Wenn man jede Woche auf fünf Positionen umbauen muss, ist es verdammt schwierig zu spielen.“ Zu Gast ist nun der SV Pappelau/Beiningen. „Für uns gibt es keine leichten Gegner, wir müssen uns immer wieder beweisen, egal gegen wen.“

Für den SV Suppingen gab es wie für die SGM zumindest wieder einen Punkt, der anhand der ähnlichen personellen Lage auch positiv einzuschätzen sein kann. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) muss der SVS aber wieder eine Mammutaufgabe erledigen. Zu Gast ist er beim TSV Herrlingen, der am Samstag im Kampf um Rang zwei ebenfalls nichts anbrennen lassen darf. Es wird für den SVS also eine schwierige Aufgabe.

Seine Stärke bewiesen hat erneut der SV Feldstetten. Am Mittwoch kam er gegen den TSV Herrlingen zu einem 2:2, was nach dem Remis in Scharenstetten und dem Sieg gegen Suppingen ein weiterer Schritt nach oben war. „Nach vorne war es natürlich immer etwas schwierig und hat viel Geduld gebraucht. Aber in der Verteidigung haben wir es wieder sehr gut gemacht“, sagt SVF-Abteilungsleiter Heiko Lepadusch. Mit viel Kampf und vor allem mit einem überragenden Spielertrainer Ufuk Güner in der Viererkette trat der SVF in den vergangenen Spielen deshalb deutlich sortierter auf. Nun stehen aber die SFVler in der Pflicht, die am Sonntag den Tabellenletzten aus Beimerstetten empfangen.

Das Spiel der Woche in der Region findet am Sonntag im Laichinger Waldstadion statt, in dem der TSV Laichingen die SG Nellingen empfängt. Mit zwei Siegen in Serie hat sich der TSV Laichingen wieder in eine gute Kurve gebracht. „In Stubersheim war es ein klarer Sieg, auch wenn wir zwischendurch wieder sehr unkonzentriert waren. Aber jetzt wollen natürlich auch im Derby gegen Nellingen die Punkte bei uns behalten“, sagt Granit Nikqi von der Abteilungsleitung.

Die SG Nellingen flog nach der Niederlage gegen den SV Ballendorf dagegen aus alle Wolken. „Es hätte unsere Woche sein können. Aber mit der Niederlage haben wir den Aufstieg nicht mehr in eigener Hand“, sagte Pressewart Matthias Fink nach der Niederlage gegen den Tabellenzweiten. „Wir haben zwar alles versucht, aber am Ende waren wir zu ideenlos.“ Sollten die SGN-Kicker das Derby beim TSV für sich entscheiden, hoffen sie natürlich auf eine Ballendorfer Niederlage im Spitzenspiel gegen Scharenstetten.