Seniorenwanderung nach Tachenhausen

Der Schwäbische Albverein, Ortgruppe Laichingen, bietet am Mittwoch , 13. Juli, die nächste Seniorenwanderung an. Ziel ist der Lehr- und Versuchsgarten Tachenhausen. Das Hofgut gehört zur Fachhochschule Nürtingen. Als Serviceeinrichtung unterstützen sie die Lehrgänge der Agrar- und Pferdewirtschaft. Auf dem Hofgut werden Pflanzenschutz- und Bodenbearbeitungsversuche durchgeführt. Von Tachenhausen wird zum Wanderheim der Ortsgruppe Oberboihingen gewandert, wo bei Kaffee und Kuchen eingekehrt wird. Der Treffpunkt für die Busfahrt nach Pforzheim ist um 13.30 Uhr in der Gartenstraße. Die Busfahrt erfolgt nach den gültigen Coronaregeln. Zu der Fahrt sind auch Nichtmitglieder eingeladen.