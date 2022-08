Seniorenwanderung nach Regglisweiler

Von Dietenheim, der Iller entlang, führt die nächste Seniorenwanderung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Laichingen. Wie die Initiatoren mitteilen, wird am Mittwoch, 17. August, zunächst mit dem Bus bis zur Illerbrücke nach Dietenheim gefahren und dann durch eine herrliche Auenlandschaft gewandert. Entlang dem Ufer der Iller mit seiner üppigen Vegetation geht es weiter nach Regglisweiler. Für die Teilnahme an der Wanderung ist eine Anmeldung bei Heinz Rauscher, Telefon 07333 / 5580, oder bei Walter Ruoß, Telefon 07333 / 3325, unbedingt erforderlich. Der Treffpunkt für die Busfahrt nach Dietenheim ist um 13.30 Uhr in der Gartenstraße. Dabei sind auch Nichtmitglieder gern gesehene Gäste.