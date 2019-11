Senioren machen sich Gedanken zu Himmel und Erde

Gut besucht ist der Vortrag von Diana Baumeister aus Westerheim bei einem Kaffeenachmittag in der Seniorenwohnanlage in Laichingen zum Thema „Himmel und Erde“ gewesen. Neben den Bewohnern der Seniorenanlage kamen auch einige Gäste aus der Stadt und genossen einen interessanten Nachmittag.

Es ging darum, was den Himmel von der Erde unterscheidet, wie Weite und Begrenztheit, Bodenhaftung und Leichtigkeit, Wachstum und Wolkentreiben. Bilder zum Sternenhimmel zeigten wie großartig und unfassbar das Weltall ist. Danach sorgten irdische Gegenstände wie Blumenzwiebel, Kartoffel und Schneckenhaus wieder für die nötige Bodenhaftung. Diana Baumeister erläuterte die Dimensionen und Entfernungen an einigen Beispielen.

Bei der Frage was für sie „der Himmel auf Erden“ ist, mussten die meisten Besucher zuerst einmal überlegen, dann kamen die Antworten: eine erfrischende Dusche, ein warmes Bett, in das man sich legen kann, wenn man sehr müde ist, oder einen lieben Menschen in den Arm nehmen zu dürfen.

Gedichte zum Thema „Himmel und Erde“ von Mascha Kaleko und von Joseph von Eichendorff („Es war als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst“) ergänzten den Nachmittag. Zur leiblichen Stärkung gab es zwar nicht das norddeutsche Gericht „Erde und Himmel“: Kartoffelbrei und Apfelmus mit Blutwurst. Allein der Gedanke an diese Kombination jagte einigen Zuhörern einen kalten Schauer über den Rücken. Dafür durften sich die Senioren himmlischen Kuchen und frischen Kaffee schmecken lassen.

Gäste, die zum ersten Mal einen Vortrag von Diana Baumeister besuchten, waren überrascht und angetan, weil sie durch Bilder und Impulse selbst eingeladen waren, ihre Ideen und Gedanken miteinzubringen. Das führte zu angeregten Gesprächen und sichtlich zufriedenen Gästen. Der nächste Kaffeenachmittag mit ihr wird voraussichtlich im Januar 2020 stattfinden.