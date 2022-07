Seelsorgeeinheit feiert 90. Geburtstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem festlichen Gottesdienst in der Christkönigskirche in Westerheim bedachte die Seelsorgeeinheit Laichinger Alb den 90. Geburtstag von Pfarrer Marzell Gekle. Pfarrer Gekle tat lange Jahre Dienst in Westerheim und Ennabeuren und steht auch heute noch gerne als Aushilfe zur Verfügung. Besonders beim anschließenden „Ständerling“ kamen in lockeren Gesprächen und Begegnungen die Dankbarkeit und Wertschätzung für seinen unermüdlichen Einsatz und die Sorge für die Menschen zum Ausdruck.