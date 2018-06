Sechs neue Minis für die große Sache

Am Sonntag, dem Fest von Johannes dem Täufer, durfte sich die katholische Gemeinde „Maria Regina“ Laichingen über die feierliche Aufnahme von sechs Erstkommunionkindern als neue Ministrantinnen und Ministranten freuen. Festlich und jugendfrisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Heike Schumanns Musikteam. Damit ist dank des Einsatzes von Gemeindereferentin Maria Opat, mit Unterstützung der älteren Ministranten unter Johanna Hassler sowie der Eltern „die beachtliche Zahl von über 30 Ministranten“ erreicht, so die Kirchengemeinde in einer Mitteilung – „wohl ausbalanciert mit Mädels und Jungs aller Altersgruppen und aus vielen Ländern dieser Welt“. Pfarrer Egle zog „eine wunderbare Parallele“ zwischen Johanni und Minis: ab der Sommersonnwende am 21. Juno werden die Tage kürzer, Sonnwendfeuer werden in christlicher Tradition deshalb Johannisfeuer genannt. Wie die Tage kürzer werden, so sollte auch Johannes klein werden, damit derjenige, auf den er hinweist, Jesus Christus, wachse. So sind auch die Ministranten aufgefordert, in aller Bescheidenheit, aber dennoch mutig und standfest mit ihrem Dienst an der Gemeinschaft – ebenso wie Johannes – auf Jesus hinzuweisen.