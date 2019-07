Sechs Lehrer sagen Servus

Nicht nur Schüler haben sich Ende dieses Schuljahres verabschiedet vom Laichinger Albert-Schweitzer-Gymnasium, sondern auch Lehrer. Sehr viele Dienstjahre kamen zusammen, als Schulleiterin Cordula Plappert die Zeit Revue passieren ließ, die sechs ausscheidende Lehrer an der Schule verbracht haben.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Ingrid Erhard-Huober, Martin Esterl, Wolfgang Hofbauer, Ute Koeltgen, Maria Nietsch und Roswitha Thiel. In einer Feierstunde nach der Schlusskonferenz würdigte Plappert deren Verdienste, die weit über den Unterricht hinausgingen. Bereits zwei Stunden vorher hatte sich die Schülerschaft im Schulhof von ihren Lehrerinnen und Lehrern verabschiedet und diese im Rahmen von Gedichtvorträgen und Ratespielen wie der „Roswitha Thiel-Show“ oder „Tabu“ in Szene gesetzt. Dass sich die Mühe für die beteiligten Klassen gelohnt hatte, zeigten die vielen Lacher im Publikum und der Dank der geehrten Kolleginnen und Kollegen. Zu sehen sind von links: Schulleiterin Cordula Plappert, Martin Esterl, Ingrid Erhard-Huober, Roswitha Thiel, Ute Koeltgen, Maria Nietsch und Wolfgang Hofbauer.