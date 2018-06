Schweinebraten und Schwätzchen im Schuppen

Wenn die Laichinger Landjugend-Trachtengruppe alljährlich zum Hagsbuchersteigfest einlädt, kommen die Mitglieder mit ihren Familien und Freunde der Landjugend-Trachtengruppe gerne. Dies war auch am vorvergangenen Sonntag der Fall. Trotz des schlechten Wetters fanden viele den Weg in den Schuppen, in den das Fest wegen des unsicheren Wetters verlegt worden war. Leckerbissen wie Lammbraten, Kassler und Schweinebraten wurden zur Mittagszeit aufgetischt. Bei Kaffee und Kuchen nutzen die Gäste den Nachmittag zu einem kleinen Schwätzchen oder verkürzten sich diesen mit Gesellschaftspielen.