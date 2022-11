Schwäbischer Vereinsabend beim SV Suppingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sabine Schief, bekannt von den i-dipfele, führte mit Witz und Charme durch den kurzweiligen Abend und erheiterte die Gemüter der anwesenden Vereinsmitglieder. Neben Kabarett, standen aber auch zahlreiche Ehrungen von langjährigen Vereinsfunktionären auf dem Programm. Der Präsident des Sportkreises Alb/Donau Ulm, Jonas Esterl, übernahm diese und führte zu Beginn auf, welche tragende Rolle in der Gesellschaft, die Sportvereine und deren ehrenamtliche Funktionäre, Trainer und Helfer übernehmen. Er dankte allen geehrten, für deren Einsatz und deren Verdienste rund um den Sport und überreichte Ihnen Glückwünsche, sowie die jeweiligen Ehrungs-Urkunden und die Ehrennadeln.

STB Ehrennadel Bronze: Sandra Autenrieth, Nicole Erne, Barbara Kraiß, Kathrin Neuschl, Yvonne Ruopp, Jana Söll, Sarah Stucke-Erz – Sportkreis Ehrennadel Bronze: Alexander Erz, Monika Kühnle, Rolf Kühnle – WLSB Ehrennadel Bronze: Hans Grasy, Jochen Rösch, Stefanie Fülle – WLSB Ehrennadel Silber: Gerald Dußler, Mathias Nüßle, Michael Nüßle, Karin Stucke – WLSB Ehrennadel Gold: Rolf Bucher, Bernd Kühnle.

Auch der SVS bedankt sich bei allen Geehrten, für euer langjähriges Engagement im Verein. Wir sind stolz auf euch und euren unermüdlichen Einsatz. Wir freuen uns auf viele weiter Jahre mit euch!

Zum Abschluss des offiziellen Teils betrat der erste Vorsitzende, Bernd Kühnle, die Bühne, um die beim SVS höchst mögliche Auszeichnung – die Ehrenmitgliedschaft – zu verleihen. Als Dank und Anerkennung, für Ihre jahrzehnte langen Verdienste im Verein, wurden Karl-Heinz Götz und Ludwig Nüßle in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. In den verschiedensten Rollen prägten Karl-Heinz und Ludwig den SVS und trugen mit Ihrem Einsatz und Engagement bis heute maßgeblich zum fortbestehenden Erfolg des Vereins bei. Wir sagen nochmals Danke an euch beide!

Am Anschluss an den offiziellen Teil folgte noch ein gemütliches Beisammensein, welches den Abend erfolgreich abrundete. Wir bedanken uns bei allen anwesenden Vereinsmitgliedern, ehemaligen und aktiven Funktionären, Trainern und Helfern für euer kommen. Ebenfalls gilt unser besonderer Dank allen Diensthabenden dieses Abends. Zu guter letzt, sagen wir ebenfalls Danke an die Firma Getränke Mangold und die Kaiser Brauerei, für die Unterstützung beim Vereinsabend.