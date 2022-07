Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Laichingen radelt wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Laichingen, veranstaltet auch dieses Jahr wieder fünf abendliche Radtouren mit einer Streckenlänge von circa 25-30 Kilometer.

Treffpunkt zur zweiten Tour war am Mittwoch, den 29. Juni um 18 Uhr auf dem zentralen Parkplatz Radschule.

Diese 28 Kilometer lange Tour führte bei herrlichem Wetter von Laichingen durchs Wassertal und weiter an der Weilerhöhe vorbei zu den Windrädern bei Westerheim. Von dort aus fuhren die Radler zum Skilift Halde und anschließend hoch zum Fernglas bei Westerheim. Danach ging es wieder zurück Richtung Laichingen, vorbei an der Kleintierzuchtanlage Westerheim, über den Eschberg am Flugplatz Laichingen, sowie an der Sprungschanze zurück zum Ausgangspunkt.

Bei diesen Touren sind Rennräder nicht geeignet, da auch Wald und Kieswege befahren werden. Nichtmitglieder sind bei unseren Veranstaltungen stets willkommene Gäste.