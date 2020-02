„Schwäbische Zeitung“ sucht den schönsten Maibaum auf der Laichinger Alb

Es ist wieder soweit – bald werden sie in die Höhe gezogen: die Maibäume. Die „Schwäbische Zeitung“ sucht in diesem Jahr, gemeinsam mit der Berg Brauerei als Partner, erneut den schönsten Maibaum. Die Zeit läuft: Ab sofort können sich Gruppen für den Maibaum-Wettbewerb anmelden.

Tradition und Heimatgefühl: Als Ihre Zeitung vor Ort wollen wir mit dabei sein, wenn Sie sich einsetzen, um die Tradition des Maibaum-Stellens fortzuführen. Ehrenamt ist wichtig. Genau das wollen wir zeigen – und natürlich eine Menge geschmückte Maibäume.

Jedes Jahr staunen wir – und natürlich auch die entsprechenden Jury-Mitglieder – nicht schlecht: Die Gruppen aus den unterschiedlichen Kommunen geben sich richtig Mühe, stecken viel Herzblut und Ideenreichtum in die Kreation ihres Maibaums – erst beim Binden der Kränze, beim Schmücken und ganz zuletzt auch beim Aufstellen. Bei der jährlichen Prämierungsfeier werden dazu immer viele Geschichten erzählt.

Die Sieger aus dem Vorjahr: Aus Sicht der Jury 2019 – damals bestehend aus Pfarrer Karl Enderle, Schirmherr Franko Kopp als damaliger Bürgermeister Nellingens, SZ-Redakteurin Maike Scholz, Irene Gröh-Schaufler aus Merklingen sowie der Feldstetter Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle – konnte es im vergangenen Jahr keinen Zweifel geben.

Der schönste Maibaum der Laichinger Alb stand in Machtolsheim und dementsprechend groß war auch die Freude bei der Machtolsheimer Feuerwehr, als das Ergebnis dann bei der Prämierung in Nellingen bekanntgegeben wurde. Dort wurde – unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Nellinger Bürgermeisters Franko Kopp – der Maibaum 2019 prämiert.

Der Dauersieger, die IG Maibaum aus Feldstetten, musste sich knapp mit dem zweiten Platz begnügen. Mit 352,5 Punkten landeten die Machtolsheimer auf Platz eins, gefolgt von der IG Maibaum (329 Punkte), der Landjugend Laichingen (293 Punkte) – und auf Platz vier der Nellinger Landjugend (284).

Der diesjährige Schirmherr ist auch schon gefunden: der Berghüler Bürgermeister Bernd Mangold. Er freut sich bereits auf die Aktion. Alle Augen sind dieses Jahr also nach Berghülen gerichtet. Die Kommune nahm auch schon im vergangenen Jahr mit insgesamt drei Maibäumen – in Treffensbuch, Berghülen und Bühlenhausen – teil.

Der Wettbewerb: Wer teilnehmen möchte, der schickt eine E-Mail an redaktion.laichingen@schwaebische.de mit dem Betreff „Maibaum 2020“. Wichtig ist: Bitte geben Sie als Gruppe Ihre Kontaktdaten an, wann gekranzt und wann der Baum an welcher Position aufgestellt wird. Einsendeschluss ist der 20. April.

Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen – nicht nur in flüssiger Form. Es wird auch eine schicke Urkunde der „Schwäbischen Zeitung“ ausgehändigt, die den Erfolg und jeweiligen Platz dokumentiert.

Arbeiten Hand in Hand: Sicherlich haben sich schon einige Gruppen zusammengefunden und sind bereits auf der Suche nach dem perfekten Baum. Wie die Maibäume am Ende abschneiden, entscheidet eine Jury, die sich auf Maibaum-Tour macht, um die einzelnen Maibäume intensiv zu begutachten und zu bewerten.

Wie viele Kränze gibt es? Trägt die Krone Schmuck? Gibt es Sinnbilder am Stamm und ist dieser entrindet und gepflegt? Das sind nur Teile der Bewertungskriterien, die die Jury abarbeiten wird. Aus der Vergangenheit wissen wir: Die Bewertung wird schwer fallen. Am Ende soll es aber dennoch einen Sieger geben, der bei der Maibaumprämierung in Berghülen jubeln wird.

Auf geht’s – Wir freuen uns auf die Anmeldungen!

