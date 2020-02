„Schwäbische Zeitung“ lädt zum Leser- und Kundenstammtisch

Wir sind Ihre Ansprechpartner vor Ort. Mit „Wir“ meine ich die Redaktion sowie die Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen. Doch wer steckt dahinter?

Wir wollen uns vorstellen, zeigen, wer wir sind, was uns motiviert und antreibt. Gleichzeitig wollen wir aber gerne wissen, was Sie, liebe Leser, bewegt.

Deswegen laden wir zu einem ersten Leser- und Kundenstammtisch ein. Jetzt heißt es für Sie, liebe Leser, sich den Termin im Kalender gut anzustreichen: Donnerstag, 19. März, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Rössle in Laichingen.

Ihre Belange sind uns wichtig

So ticken wir, wie ticken Sie? In der Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ gehen die Redakteure Hansjörg Steidle, David Drenovak, Christoph Schneider sowie Redaktionsleiterin Maike Scholz für Sie auf die „Jagd“ nach Geschichten. Unterstützung gibt es von Redaktionsassistentin Susanne Kuhn-Urban.

Im Bereich der Geschäftsstelle sind die Verlagsleiterin Kathrin Schüle sowie die beiden Mediaberaterinnen Heike Tegtmeyer und Verena Anders sowie Daniela Baisch im Bereich Kundenservice für Sie da.

Sie sind uns wichtig! Wir wollen Ihnen zur Seite stehen, so dass Sie sich stets bestens über Ihre Heimat informiert fühlen. Deswegen möchten wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ganz nach dem Motto: Schwätza mit dr Schwäbischa.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen? Was regt Sie auf? Was freut Sie vielleicht auch? Erzählen Sie uns, was Sie bewegt – und zwar beim Leser- und Kundenstammtisch am Donnerstag, 19. März, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Rössle in Laichingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kommen Sie einfach vorbei – ob aus Westerheim, Merklingen, Nellingen, Heroldstatt, Berghülen, Römerstein, Blaubeuren, Hohenstadt oder Laichingen. Wir freuen uns auf Sie!