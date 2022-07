Schulhock am Albert-Schweitzer-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gut besucht war der Schulhock am Freitag vor Schuljahresende. Maßgeblich vorbereitet und organisiert von den Eltern, war nach Schulschluss für das leibliche Wohl gesorgt, so dass man sich an den im Schulhof aufgestellten Tischen und Bänken stärken konnte. Über den Nachmittag verteilt gab es ein abwechslungsreiches Programm: Das Schulorchester lud ein zum Liedersingen, bevor zusammen mit dem Unterstufenchor ein Vorabausschnitt des im nächsten Schuljahr aufzuführenden Musicals „Der blaue Planet“ dargeboten wurde. Der Chemiekurs von Frau Imbsweiler zeigte mit „Zehn kleine Gummibärchen“, in welche Aggregatzustände man Gummibärchen überführen kann, wobei jeder neue Versuch mit Gesang angekündigt wurde. Frau Winterstein und Schülerinnen luden zum Mittanzen ein, in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten konnten Lehrer, Schüler und Eltern. Den ganzen Nachmittag lud ein Parkour von Spielgeräten wie Stelzen und Slackline – zur Verfügung gestellt von „Mitmachen Ehrensache“ – zum Geschicklichkeitstest ein; betreut von Schülerinnen der 11. Klasse, konnte man paarweise beim Zielwerfen gegeneinander antreten. In der Cafeteria gab es schließlich Kaffee und Kuchen.