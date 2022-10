Schützenvereins Machtolsheim probt Theaterstück, Kartenvorverkauf startet im Dezember

Die Proben für das Theaterstück des Schützenvereins Machtolsheim mit dem Titel „Heiße Nächte – kalte Füße“ von Jasmin Leuthe, welches Anfang Januar 2023 in der Lindenhalle Machtolsheim zur Aufführung kommen wird, sind am Laufen. Geprobt wird immer donnerstags ab 19.30 Uhr im alten Schützenhaus in Machtolsheim.

Die Aufführungstermine nach dem Jahreswechsel: Eine Nachmittagsvorstellung mit Kaffee und Kuchen findet am Freitag, 6. Januar 2023, ab 13.30 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) statt. Hierbei sind keine Reservierungen möglich. Die Abendvorstellungen folgen am Freitag und Samstag, 6. und 7. Januar 2023, jeweils ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr).

Der telefonische Kartenvorverkauf beginnt laut Vorschau voraussichtlich am Dienstag, 13. Dezember, um 18 Uhr.