Schützenverein Machtolsheim blickt mit Zuversicht in die Zukunft

Rückblick und Ausblick hielt der erste Vorsitzende des Schützenverein Machtolsheim, Jochen Kraiß, bei der Jahreshauptversammlung am Samstag, den 19. März 2022 um 20 Uhr im Schützenhaus. Dabei sprach er unter anderem das geplante Gartenfest im Juli an, dessen traditionelle Durchführung wieder aufgenommen werden soll, das örtliche Pokalschießen, sowie die Teilnahme am Sommerferienprogramm. Den Blick richtete er auch auf das Jahr 2023, in welchem der Schützenverein sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. Die Planungen zu den Feierlichkeiten im Rahmen des Pokalschießen wurden bereits aufgenommen.

Die Berichte von Sportleiter Achim Kraiß und Jugendleiter Oliver Kraiß waren pandemiebedingt sehr kurz ausgefallen. Der Sportbetrieb war nahezu gänzlich zum Erliegen gekommen, was der Coronapandemie geschuldet war. Die Trainings werden langsam, je nach Möglichkeit, wieder aufgenommen und die anstehenden Wettkämpfe werden per Fernwettkampf ausgetragen, konnte ihren Ausführungen entnommen werden.

Der Kassenbericht von Jörg Hassler gab Einblick in die Finanzen des Vereins. Schriftführerin Carina Lamparter gab Aufschluss über die Arbeit der Vorstandschaft in den regelmäßigen Beiratssitzungen.

Bei den Wahlen übernahm Ulli Lamparter das Amt von Hanna Autenrieth als stellvertretende Jugendleitung. Heidi Sautter konnte als Beiratsmitglied mit Pressefunktion gewonnen werden.

Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder standen auf der Tagesordnung. So konnten je dreimal für zehn Jahre und 20 Jahre, viermal 25 Jahre, dreimal 30 Jahre, einmal 40 Jahre und sechsmal 50 Jahre Treue zum Verein gewürdigt werden. Georg Fink und Alfred Schneider konnten auf stolze 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurückblicken, sie erhielten die Ehrennadel in Gold des WSV/ DSB.