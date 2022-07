Schützengilde Laichingen trägt 40. Stadtpokalschießen aus40. Stadtpokalschiessen entschieden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laichingen - Die Schützengilde Laichingen hat letzte Woche wieder ihr Stadtpokalschießen ausgetragen. Der Pokal für die Damen ging wieder an die „Sofastragger“, bei den Herren war die Mannschaft „Huber/Sommer“ am treffsichersten. Mit 30 Damen und 53 Herren nahmen etwa gleich viele Schützen teil wie in den vergangenen Jahren. Die besten Herren- und Damengruppe erhielten je einen Wanderpokal sowie die besten drei Mannschaften bei Herren und Damen einen Pokal zum Verbleib bei der Gruppe. Auch für die drei besten Schützen in der Einzelwertung gab es Pokale sowie wertvolle Sachpreise gestiftet von Firmen aus Laichingen und Umgebung. Zusätzlich wurde ein Schießen auf eine Glücksscheibe durchgeführt, hier konnten drei wertvolle Sachpreise gewonnen werden. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums wurde ein Ehrenscheibenschießen durchgeführt. Der beste Schütze erhielt die Ehrenscheibe.

Insgesamt war das Leistungsniveau recht hoch, um die Plätze entwickelte sich ein spannender Wettbewerb, der teilweise nur ganz knapp entschieden wurde. Die Siegerehrung fand am Sonntag, anlässlich des Parkplatzhocks am Schützenhaus statt.

Und so ging das Pokalschießen aus: Damenmannschaften (insgesamt 4): 1. Platz „Sofastragger“ 367 Ringe, 2. Platz „Albverein Suppingen“ 354 Ringe, 3. Platz „Landjugend 1“ 348 Ringe.

Herrenmannschaften (insgesamt 15): 1. Platz „Huber/Sommer“ 361 Ringe, 2. Platz „Moggelstragger 2“ 361 Ringe, 3. Platz „Landjugend 2“ 360 Ringe.

Einzelwertung Damen: 1. Platz Lea Oberneder 96 Ringe, 2. Platz Nicole Schiele 95 Ringe, 3 Platz Selina Huber 95 Ringe.

Einzelwertung Herren: 1. Platz Matthias Huber 96 Ringe, 2. Platz Christian Dreß 94 Ringe, 3. Platz Martin Müller 94 Ringe.

Glücksscheibe: 1. Platz Hermann Heinisch 45 Punkte, 2. Platz Florian Hammel 45 Punkte, 3. Platz Stephanie Hofmaier 42 Punkte.

Ehrenscheibe: 1. Platz Dieter Kölle 10 Ringe, 2. Platz Andreas Heisch 10 Ringe, 3. Platz Michaela Heckel 10 Ringe.

Der Vorstand der Schützengilde Laichingen Willi Schwenkschuster bedankte sich bei allen Teilnehmern für den fairen Wettkampf, sowie bei den Spendern der Preise und bei den Helfern der Schützengilde die in den vergangenen drei Wochen zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

