Schülerferienprogramm des TSV Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Ferienabschluss stand am vergangenen Freitag Tischtennis auf dem Programm des Laichinger Ferienprogramms, welches in der Jahnhalle von 14-16 Uhr stattfand.

Unter der Leitung des lizenzierten Tischtennis-Trainers Thorsten Schmauder mit seinen sechs Helfern (davon zwei Jugendspieler) wurden die 23 teilnehmenden Kinder und Jugendliche, darunter acht Mädchen und 15 Jungen im Alter von 9-16 Jahren in fünf Gruppen eingeteilt. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich sowohl Anfänger, die die schnellste Rückschlagsportart kennenlernen wollten, bis hin zu wahren Ballgefühlakrobaten.

Die fünf Gruppen gingen an verschiedenen Stationen in kleinen Teams ans Werk. So galt es beispielsweise in einem Slalomlauf mit dem Tischtennisschläger ein Ball auf einem Becher sicher ans Ziel zu bringen, den Tischtennisball mit dem Schläger in einen Eimer zu treffen oder auch den knapp drei Gramm schweren Plastikball auf dem Schläger zu balancieren. Die schnellsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den einzelnen Stationen durften mit ihrer Gruppe auf einen süßen Preis hoffen. So galt es für jedes Team viele Punkte an den Stationen zu sammeln, um die beste Platzierung zu erzielen. An den Stationen waren Ballgefühl, Hand-Auge-Ball-Koordination und Zielgenauigkeit in Verbindung mit Tempo gefragt.

Beim letzten Wettbewerb wurde unter den Mutigen die Königin beziehungsweise der König der Ballakrobaten gesucht. Im sogenannten Kaiserspiel ging es ehrgeizig aber auch mit viel Spaß ans Tischtennisspiel. Die Kinder und Jugendliche, die das erste Mal einen Tischtennisschläger in der Hand hatten, erhielten parallel die Möglichkeit spielerische Basisübungen durchzuführen.

Zum Abschluss des Ferienprogramms wurde die Siegerehrung durchgeführt, bei der die Gruppenergebnisse wie auch der Einzelsieger prämiert wurde.

Der spannende Nachmittag endete mit einem abschließenden Gruppenbild und der Verabschiedung durch Thorsten Schmauder.