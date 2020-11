Schüler zeigen ihre Betroffenheit – in Bildern

Nachdem der Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum in Laichingen öffentlich wurde, zeigten sich viele der Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums laut Mitteilung sehr betroffen und wollten etwas tun. Was aber kann man tun, wenn jede aktive Hilfeleistung durch Kontaktbeschränkungen und schwere Erkrankungen bei den Heimbewohnern nahezu unmöglich ist?

Schwierige Situation und harte Arbeit

Die Sechstklässler entschieden sich dafür, Bilder zu malen. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Schüler vor allem auch denjenigen „Danke“ sagen wollten, die in dieser schwierigen Situation die harte Arbeit in der Pflege leisten müssen. So wurden auch viele Bilder für das Pflegeheimpersonal gemalt.

Nachdem bereits die Sechstklässler Feuer und Flamme waren, ließen sich auch die Fünftklässler und sogar die Kursstufe vom Eifer anstecken und inzwischen wurden viele Bilder an das Pflegeheim verschickt.

Die Aufgaben bewältigen

Die Schüler wollten sich damit laut Mitteilung des Gymnasiums beim Pflegepersonal bedanken, das dort eine „Wahnsinnsaufgabe“ zu bewältigen hat und sie freuen sich, dass dies sowohl bei den Bewohnern als auch beim Personal auf sehr positive Resonanz gestoßen ist.