Schüler spenden für die Ukraine

Aus der Idee, zwei Tage auf den Bäckerdienst zu verzichten und das Geld für Familien in Not aus der Ukraine zu spenden, ist an der Anne-Frank-Realschule eine großartige Aktion entstanden.

Vergangene Woche wurde am Donnerstag und Freitag, den 24. und 25. März auf den üblichen Bäckerverkauf verzichtet und stattdessen Muffins und Pizzaschnitten in den großen Pausen verkauft sowie Geldspenden gesammelt. Die Muffins wurden in riesigen Mengen von Eltern und Schülern im Vorfeld zuhause gebacken und gespendet und an beiden Tagen für einen geringen Betrag auf dem Pausenhof verkauft. Aufgrund der hohen Schüler- und Elternbereitschaft, diese Aktion zu unterstützen, mussten am Ende sogar Muffinspenden im Vorfeld gecancelt werden.

Das Highlight am Donnerstag waren die von Schülern der Klasse 9c morgens in der Schulküche frisch zubereiteten Pizzaschnitten.

Alle Beteiligten können stolz darauf sein, dass durch diese Aktion insgesamt 1523,28 Euro an die ARD/Nothilfe Ukraine überwiesen werden konnten.