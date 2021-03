Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums bei Informatik-Biber erfolgreich

Erfolg für das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen: Im Dezember haben alle fünfte Klassen, die Klassen 6a und 6c, sowie die Klasse 7d am Informatik-Biber teilgenommen. Dabei haben sie laut Mitteilung entweder alleine oder in Zweiergruppen am Computer Aufgaben gelöst, die spielerisch mit Grundideen der Informatik vertraut machen sollen. Ganz besonders werde dabei das logische Denken geschult.

Das steckt hinter dem Wettbewerb

Da es sich um einen internationalen Wettbewerb handelt, werden auch die Aufgaben dazu überall auf der Welt entwickelt. Die insgesamt 36 Aufgaben stammten aus 21 Ländern, darunter Neuseeland, Pakistan, Indien, den Philippinen, Nord-Makedonien, Island und Portugal. In Deutschland haben 381 580 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, 151 entfielen auf das ASG.

Besonders erfolgreich war diese Klasse

Besonders erfolgreich war die Klasse 6c mit fünf ersten Preisen und einem zweiten Preis. Dadurch, dass nun die Klassen 5 und 6 wieder in Präsenz an die Schule gekommen sind, konnte jetzt auch die Preisverleihung durchgeführt werden. Das teilt das Albert-Schweitzer-Gymnasium mit. Das Foto zeigt die Schüler der Klasse 6c mit Schulleiterin Cordula Plappert und Fachlehrer Stephan Schöbel. Gemeinsam freuen sie sich über den erreichten Erfolg.