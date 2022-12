Schüler der Laichinger Schulen lesen um die Wette

Der Vorlesewettbewerb ist ein Klassiker der Leseförderung und zählt zu den populärsten Schülerwettbewerben. Zentrales Anliegen ist es, Kindern Spaß am Lesen zu vermitteln und sie zu ermuntern, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen. Lesetechnik und Textverständnis werden spielerisch eingeübt. Nebenbei erfahren Kinder, dass Bücher zwischen Spannung und Unterhaltung viele Facetten bieten und neue Welten eröffnen.

Jedes Jahr im Dezember lesen Kinder der sechsten Jahrgangsstufen aller Laichinger Schulen in der Stadtbücherei um die Wette. Nach dem Klassenentscheid in der Schule tragen sie in der Bibliothek zunächst den Schulentscheid aus.

Den Start machte in diesem Jahr die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, die in vorweihnachtlicher Atmosphäre ihre vier Klassensieger aus den zwei sechsten Klassen zwischen den Bücherregalen der Stadtbücherei präsentierte.

Die Schüler Sean Schneider, Eirini Ntamotsidi, Aana Kareemi und Denis Root durften der Jury zuerst einen selbstgewählten Text vortragen. Sie hatten alle ihre Lieblingslektüre im Gepäck und überzeugten durch eine schlüssige und verständliche Vorstellung ihres Buches. Aana hatte sich für eine Passage aus dem Jugendbuch „Hamster Humboldt“ entschieden. Eirini dagegen liebt Familiengeschichten. Sie las aus dem Buch „Ramona liebt Mama am meisten“. Für Denis und Sean darf es gerne spannend und gruselig sein. Sie präsentierten einen Auszug aus „Die Nacht der Vampire“ und „Ravioli-Chaos“. Auch die zweite Herausforderung – eine Textstelle aus dem ihnen unbekannten Buch „Das Weihnachtsmannprojekt“ – meisterten die Mädchen und Jungs mit Leichtigkeit.

„Ihr habt alle gut gelesen und seid gute Leser“, sagte Lehrerin Annemarie Gnahm bei der Siegerehrung. „Das hattet ihr bereits in der Schule bewiesen“, ergänzte sie. Letztendlich fiel die Wahl dann aber auf Aana Kareemi, die die Jury, bestehend aus Rektorin Daniela Laur, Konrektorin Caroline Luz, Deutschlehrerin Annemarie Gnahm und Marion König von der Stadtbücherei, mit der flüssigen Lektüre des Fremdtextes überzeugte. Als Siegerin der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule darf sie im Januar beim Stadtentscheid gegen die Sieger des Albert-Schweitzer-Gymnasiums und der Anne-Frank-Realschule antreten.