Schüler absolvieren einen Leichtathletik-3-Kampf

Nach zweijähriger Pause durften endlich wieder Sportveranstaltungen durchgeführt werden. Die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule nahm dies zum Anlass, die Bundesjugendspiele Leichtathletik an zwei Terminen, einmal für die Klassen 5 bis 9 und an einem weiteren Vormittag für die Grundschule durchzuführen. Das Wetter war an beiden Terminen geradezu ideal für diesen Schulwettbewerb.

Alle Schülerinnen und Schüler absolvierten einen Leichtathletik-3-Kampf bestehend aus den Einzeldisziplinen Sprint, Weitsprung und Weitwurf. Der Ausdauerlauf wurde innerhalb der Sportstunden abgenommen. Im Anschluss an den Wettkampf fanden dann auf mehreren Spielfeldern Völkerballspiele beziehungsweise Fußballspiele statt. Am Ende des Vormittags waren die meisten Schülerinnen und Schüler begeistert von dem Wettkampf.

Am letzten Schultag erhalten die Kinder ihre Urkunden und die Schulbesten ein T-Shirt sowie einen kleinen Pokal.