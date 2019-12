Schritt Richtung Zukunft: Schreineri Mühlich automatisiert weiter

Bereits zum Anfang des Jahres hat die Laichinger Schreinerei Mühlich, die vornehmlich für Messen und Ausstellungen zuliefert, zentrale Arbeitsschritte in der Produktion automatisiert und so einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft getan.

Nun geht es weiter: Nach der Automatisierung der Werkstückabstapelung an der Horizontalzuschneideanlage und der Werkstückrückführung an der Kantenanleimmaschine wurde nun auch die CNC-Bearbeitung modernisiert.

Nach dem Umzug einer der vorhandenen Maschinen ins Erdgeschoss des Betriebsgebäudes konnte an deren Stelle nun eine neue Nesting-Maschine in Betrieb genommen werden. Diese revolutioniert, laut Mitteilung den bis dahin im Schreinerhandwerk bekannten Arbeitsablauf.

Zu bearbeitende Teile müssen nun nicht mehr vorab aus großflächigen Lagerformaten zugeschnitten werden. Die Anlage wird direkt aus dem bestehenden vollautomatischen Flächenlager bedient. Dieses bestückt die Maschine mit ganzen Lagerformaten aus denen dann die einzelnen Werkstücke herausgetrennt und weiter bearbeitet werden, zum Beispiel mit Bohrungen und Ausfräsungen versehen werden.

Somit werden aus bisher zwei Arbeitsschritten einer. Einzelne Werkstücke werden dabei automatisch möglichst ressourcenschonend in das Lagerformat geschachtelt. Gerade im Bereich der Fertigung von Möbelteilen wird durch diese Prozessoptimierung eine enorme Zeitersparnis und Kapazitätserweiterung möglich, da die Anlage auch über weite Zeiträume ohne Bediener agieren kann.

Dadurch sichert und verbessert das Unternehmen seine Position am Markt sowie das Potenzial und den zukunftsfähigen Erhalt der Arbeitsplätze am Unternehmensstandort Laichingen.