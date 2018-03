Schon tierisch lang aktiv

Zu ihrer diesjährigen Hauptversammlung sind die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Laichingen am Samstag im Gasthaus Rössle zusammengekommen. Zahlreiche Krankheitsfälle ließen die Versammlung bei rund 30 Mitgliedern auf zehn Personen schrumpfen.

Vorsitzender Björn Wisthaler ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Dabei wurde vor allem deutlich, welch’ zahlreiche Aktivitäten der doch recht kleine Verein stemmen kann und vor allem, in welch’ sehr gutem Zustand die Tiere der Laichinger Züchter sind. „Züchterisch und wirtschaftlich war das ein gutes Jahr“, führte Björn Wisthaler aus. Ablesbar ist das an stets sehr hohen Punktzahlen bei den Begutachtungen durch die Preisrichter. Ob Lokalschau, Kreisschau oder überregional – Laichinger Züchter heimsten für ihre Kaninchen zahlreiche Pokale und Preise ein.

Große Probleme bereitete im vergangenen Jahr allerdings die Geflügelpest. Sie verhinderte Ausstellungen und begrenzte durch die Stallpflicht den Nachwuchs. „Wir hatten nur rund zehn Prozent Bruterfolg – wie fast alle anderen Vereine“, erläuterte Jugendwart Jens Wisthaler.

Die Haupteinnahmen für den Laichinger Kleintierzuchtverein sind die Hocks am Oster- und am Pfingstmarkt. „Mit den Einnahmen aus diesen beiden Veranstaltungen finanzieren wir unseren Verein maßgeblich“, erklärte Kassiererin Else Rothenbacher den Anwesenden.

Bei der Lokalschau im vergangenen Oktober konnten die Laichinger Züchter eine große Auswahl an Kaninchen ausstellen, wegen der Geflügelpest jedoch nur 30 geflügelte Tiere. Zudem spielte das Wetter einen üblen Streich. „Da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, so der Vorsitzende Björn Wisthaler. Der Sturm am Sonntag zog das Tierzelt derart in Mitleidenschaft, dass es zur Sicherheit von Besuchern und Tieren unverzüglich abgebaut werden musste. Als Ausgleich dafür, dass die Besucher der Lokalschau gar keine Tiere zu Gesicht bekommen haben, plant der Verein für diesen Sommer einen Familientag. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber es sollen Küken, Geflügel und Kaninchen zu sehen sein.

Ein weiterer Höhepunkt steht für die Laichinger Kleintierzüchter in diesem Jahr an: die 100. Lokalschau; und zwar am Wochenende des 3. und 4. November. Seit dem Jahr 1903 veranstaltet der Kleintierzuchtverein Lokalschauen in Laichingen, nur während der Kriegsjahre waren diese ausgesetzt. Dazu kommen in diesem Jahr im November und Dezember wieder zahlreiche Ausstellungen wie die Landesschau für Geflügel in Villingen-Schwenningen, die Kreisschau (Jugend und Geflügel) in Neuhausen, die Kreisschau Kaninchen in Sondelfingen, die Bundesgeflügelschau in Leipzig und als wichtiger Termin die Erwin Leowski-Gedächtnisschau in Ulm, die fast schon eine kleine Bundesschau ist. Hier sind Kaninchen zu sehen.