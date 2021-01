Schläge statt klärendes Gespräch waren am Freitagabend in Laichingen angesagt. Eine 17-Jährige und ihr 25-jähriger Freund waren wohl mit zwei Frauen in einem schwelenden Konflikt. Jedenfalls sollte am Freitagabend im Bereich des Gymnasiums ein klärendes Gespräch stattfinden. Doch die beiden Damen kamen nicht allein. Aus zwei Autos waren gleich vier Frauen und drei Männer ausgestiegen und gingen direkt auf den Freund los. Sie stießen ihn zu Boden, schlugen auf ihn ein und traten nach ihm. Dies teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.