Schecks für Musikschule, Suchtkrankenhilfe und Tierheim

Die Auszubildenden der Volksbank Laichinger Alb haben in diesem Jahr bei ihrer Projektarbeit für das Gewinnsparen mit selbst erarbeiteten Aktionen geworben und hatten nun die Möglichkeit, in Eigenregie Spenden im Gesamtwert von 1500 Euro an drei Vereine zu übergeben. Am Mittwoch trafen sich das Projektteam und die Vertreter der begünstigten Vereine zur Scheckübergabe im Auditorium der Volksbank in Laichingen.

Geld bekam zum einen die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen, die in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Sie will von dem Geld (500 Euro) neue Notenständer kaufen. Ebenfalls 500 Euro gingen an den Tierschutzverein Geislingen und Umgebung. Er will in die medizinische Versorgung der Tiere des Tierheims in Türkheim investieren. Über die restlichen 500 Euro freuen sich die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Baden-Württemberg: Die 500 Euro fließen in ein erlebnispädagogisches Seminar für die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Im Foto von links: Lisa Wagner, Anna Laucher, Herr Schwab (Musikschule), Beate Gast und Rainer Breuninger (Freundeskreise), Robin Ascher und Ellen Wagner. Die Vertreter des Tierschutzvereins konnten bei der Spendenübergabe nicht dabei sein.