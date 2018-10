Schatzsucherin aus der Region schürft in TV-Castingshow nach Gold

Die Laichingerin Lea Stahl (30) ist im Goldrausch. Doch das Leben als moderne Schatzsucherin ist kein Zuckerschlecken. Es ist harte Arbeit, der Erde das wertvolle Edelmetall zu entreißen.

Einen Einblick in den Alltag von Lea Stahl als Goldschürferin gibt es ab diesem Donnerstag im Fernsehen. Die 30-jährige Liebhaberin von Outdoor-Aktivitäten hat es in die mehrteilige Castingsendung „Goldrausch am Yukon – Das Abenteuer Deines Lebens” des Senders DMAX geschafft. Gedreht wurde in diesem Sommer in Kanada. Holt sie sich die Goldsucher-Krone und sichert sich den Hauptpreis: einen eigenen Claim?

Lea Stahl macht sich offenbar gerne dreckig. Perfekte Voraussetzung, um als Goldsucherin erfolgreich zu sein. In einer Mitteilung lässt der Sender DMAX wissen, dass die 30-jährige Laichingerin gerne die sportliche Herausforderung sucht.

In 5- und 10-Kilometer-Läufen sowie bei Schlamm- und Hinderniswettkämpfen würde sie sich regelmäßig verausgaben. Außerdem würde die 30-Jährige in ihrer Freizeit gerne angeln oder an Seen und Flüssen campen, Kanu fahren und am Lagerfeuer die Natur genießen. Und sie reise gerne in fremde Länder – in diesem Sommer verschlug es sie nach Kanada.

Lea Stahl, gelöst in Kanada. (Foto: DMAX)

Der Sender DMAX drehte mit einer Gruppe von Nachwuchs-Goldsuchern die Casting-Show „Goldrausch am Yukon – Das Abenteuer Deines Lebens”. Ziel der Sendung laut DMAX: Aus Laien und Hobby-Goldwäschern sollten professionelle Goldsucher werden, die ihren eigenen Claim bestellen und bearbeiten.

Die acht Folgen à 90 Minuten werden ab diesem Donnerstag, 25. Oktober, ausgestrahlt; jeweils zur Primetime ab 20.15 Uhr. Der Unterschied zu anderen Goldsuch-Formaten bestehe laut Sender im „Wettkampfcharakter“. Und Lea Stahl sieht für sich selbst offenbar gut Chancen. In der Mitteilung sagt sie: „Ich bin ein ziemlich zähes Biest – mich bekommt man nicht so leicht kaputt. Zu meinen größten Stärken zählen mein unbändiger Wille und mein Durchhaltevermögen, ich kann gut im Team arbeiten, habe allerdings auch keine Angst vor eigenen Entscheidungen.“

Geboren wurde Lea in Filderstadt, heute lebt sie mit ihrem Freund Nathanael Kestler (30) in Laichingen und arbeitet als Teamleiterin bei einer Kunststoffspritzfirma.

Tests an Isar und Inn

Das Goldfieber habe Lea Stahl gepackt, nachdem sie alle Staffeln von „Goldrausch in Alaska“ auf DMAX gesehen habe. Fasziniert davon habe sie dann viel recherchiert, sich die Waschtechnik mit der Pfanne via YouTube-Videos selbst beigebracht und anschließend mit ihrem Freund erste Schürfversuche an Isar und Inn unternommen: „Als zum ersten Mal Gold in der Waschschüssel geglänzt hat, war ich endgültig im Goldrausch!” Kurzerhand habe sie dann ihren Waschraum zum Schürfkeller umfunktioniert. Eine regelrechte Sucht habe sie gepackt, sagt Lea Stahl und ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass Hunderttausende beim Goldrausch 1896 genau diesem Gefühl erlegen sind.“

Viel trainiert

Akribisch habe sie sich auf Kanada vorbereitet: „Ich habe sehr viel darüber gelesen und auch eben schon einiges in die Praxis umgesetzt. Dazu noch Kraft- und Ausdauertraining, denn die Arbeit in der Goldmine ist kein Kinderfasching!“

Das Camp der Goldsucher in Kanada. (Foto: DMAX)

Nicht ohne ist auch der Modus der TV-Show. In mehreren Eliminierungsrunden wird David Millar – eine kanadische Goldgräber-Legende – entscheiden, wer das Zeug zum Goldsucher hat, also: Wer bleibt, wer fliegt nach Hause. Zwölf Kandidaten treten gegeneinander an. Im 24 Stunden-Rhythmus finden Challenges (Herausforderungen) statt, bei denen die Kandidaten auf Organisation, Teamfähigkeit oder Rollenverteilung geprüft werden. Lea Stahl will den Sieg unbedingt: „Ich lerne sehr schnell, bin mir für keine Arbeit zu schade, habe die mentale Stärke auch Misserfolge wegzustecken und den Biss, mein Ziel bis zum Schluss zu verfolgen.“

In brauner Brühe verbirgt sich: Gold. (Foto: DMAX)