Scharfe Kritik an Deutschrock-Festival bei Gegendemo

Sie begann friedlich und so endete sie auch: die Kundgebung am Samstagnachmittag gegen das Deutschrock-Festival in Laichingen am kommenden Wochenende. Knapp 100 Interessierte hörten auf dem Platz ohne Namen verschiedene Rede- und Liedbeiträge, in denen es um die Gefahr von rechter Musik und Nationalismus ging. Auch SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis zeigte Flagge. Ein Mal musste die Polizei allerdings einschreiten. Grund: Festival-Befürworter, die sich unter die Demo-Teilnehmer gemischt hatten.

Kurz herrschte Aufregung unter den Veranstaltern der Kundgebung. Diese lief schon einige Zeit, als plötzlich eine Handvoll Festival-Befürworter auftauchte. Sie mischten sich unter die Teilnehmer der Anti-Deutschrock-Demo. Es entspannen sich kurze Diskussionen, Konfrontation lag in der Luft. Einer der Veranstalter sagte nach dem Ende der Kundgebung, er habe einen „Puls von 180“ gehabt. Sein Wunsch an die Polizei sei es gewesen, die „Störenfriede“ (teils merklich betrunken, mit Bierflaschen in der Hand), auf die andere Straßenseite zu geleiten. Was die Beamten zunächst nicht taten. Kurz danach aber schon.

Dies war der einzige Moment, in dem die friedliche Stimmung der Kundgebung zu kippen drohte. Ansonsten glich die Veranstaltung eher einem bunten Happening – mit allerdings ernstem Anliegen. Schon die Fahnen und Banner machten klar, worum es den Veranstaltern ging. „Tatort Rassismus“ war zu lesen oder: „Es gibt kein ruhiges Hinterland.“ Anlass: Am Wochenende geht es im „Hinterland“ Laichingens extrem laut zu. Drei Tage Deutschrock auf dem Laichinger Flugplatz.

Referent kommt nicht

Alles andere als ruhig ging es auch bei der Kundgebung zu (wobei die Veranstalter zunächst mit dem Sound der Lautsprecherboxen zu kämpfen hatten). Abgehalten wurde die Demo von mehreren vornehmlich jungen Menschen aus Ulm, aber auch aus dem Rems-Murr-Kreis oder aus Nürtingen. Auch derjenige, der die Kundgebung bei den Behörden angemeldet hatte, war vor Ort. Leider nicht geschafft habe es der angekündigte Referent der antifaschistischen Gruppierung „Allgäu rechtsaußen“. Er sollte in dem aufgestellten Pavillon über die Inhalte von Deutsch-, beziehungsweise Rechtsrock informieren. Sodann wurden hier dann eben nur Flyer verteilt. Gekommen war aber die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, als einzige Landes-, beziehungsweise Bundespolitikerin der Region. Und als eine der ersten ging sie ans Mikrofon.

Mattheis kritisierte, wie sich rechte Parolen oder Botschaften mehr und mehr „heimlich in unsere Wohnzimmer schleichen“. Dem müsse Einhalt geboten werden. Mattheis ging auch direkt auf das Laichinger „Rock dein Leben“-Festival ein; auf den „ersten Blick“ sei es doch gut, wenn Menschen bei Rockmusik gemeinsam feiern würden, könne man meinen. Der „zweite Blick“ offenbare allerdings das Gegenteil. Mattheis sprach von „Texten der Ausgrenzung“, von Strömungen in der Gesellschaft, „die ein anderes Deutschland wollen“. Eines, das weder bunt noch von Vielfalt geprägt sei. Dank sprach die demonstrations-erprobte Bundespolitikerin den jungen Organisatoren der Kundgebung aus und forderte allgemein, dass sich gerade die jüngere Generation „noch viel mehr trauen“ müsse.

Keine Absage mehr

Auch einigen Laichingern war es nicht entgangen, dass in ihrer Stadt ein umstrittenes Festival stattfinden wird (19.-21.7.). Dass die Veranstaltung, zu der zwischen 5000 und 10 000 Besuchern erwartet werden, noch abgesagt werden würde, daran glauben auch die Demo-Veranstalter nicht. Interessiert verfolgt wurde die Demo aber nicht nur von Zuhörern oder Mitdemonstranten (teils fahnenschwenkend) unmittelbar auf dem Platz ohne Namen. Auch auf der anderen Seite der Bahnhofstraße standen Interessierte, teils in größeren Grüppchen beisammen, und beäugten das Geschehen. Man durfte vermuten: Nicht alle Gegner des Festivals.

Flagge vor Ort – direkt bei der Kundgebung – zeigten nicht nur die jungen Veranstalter, sondern durchaus auch einige in Laichingen und auf der Laichinger Alb bekannte Gesichter; vor allem jedoch ältere Semester. Sie machten deutlich, auch durch ihren Applaus bei einzelnen Redebeiträgen, dass sie das Deutschrock-Festival in Laichingen nicht haben wollen. Und die Ideologie der Bands, die dort spielen werden (Frei.Wild, Krawallbrüder, Berserker etc.) ablehnen. Auch vor Ort: Walter Karas, der viele Jahre beim Laichinger Hauptamt arbeitete, und der sich das Geschehen einfach mal anschauen wollte. Er konnte sich nicht entsinnen, dass Laichingen in den vergangenen Jahren schon Mal eine ähnliche Demo erlebt hat.

Mit deutlichen Worten kritisiert wurde von den Rednern Andy Kamm. Dieser ist nicht nur der Veranstalter des Festivals, sondern sei auch derjenige, der mit am meisten davon profitiere, wenn Frei.Wild viele Fanartikel wie T-Shirts verkauft. Seine Firma nämlich wickelt die Herstellung und den Vertrieb der Fanartikel ab. Aber auch der Flugsportverein, der Kamm das Gelände zur Verfügung stellt, bekam sein Fett weg; in Abwesenheit: Zumindest gesichtet wurde keiner der drei Vorstände. Die Redner und auch Mattheis appellierten an den Verein, dem Veranstalter das Gelände künftig nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Einig zeigten sie sich aber darin, dass es der falsche Weg gewesen wäre, wenn das Festival im Vorfeld (aus möglicherweise fadenscheinigen Gründen) keine Genehmigung bekommen hätte.

Wolf, der Liedermacher

Neben Mattheis und den Veranstaltern sprach auch Antje Trosien, als Vertreterin des „Bündnis gegen Rechts“ aus Ulm und Neu-Ulm, sowie ein katholischer Betriebsseelsorger. Und ein Liedermacher aus Günzburg – Tom der Wolf – unterhielt mit politischen Liedern, lockerte das Programm auf. Nach knapp zwei Stunden löste sich die Kundgebung auf. Die nur zwischenzeitlich ein wenig von Windböen durchgeschüttelt wurde. Geregnet hat es nicht, es blieb trocken. Ein Wetter, dass sich die Festival-Besucher auch für nächsten Samstag, wenn Frei.Wild auftreten, erhoffen dürften. Genau das prognostiziert die Vorhersage auch: Sonne satt, kein Regen.