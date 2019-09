Schüler während dem Sportunterricht bestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Laichingen Handys und Geld von Schülern gestohlen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, waren Schüler von 11.05 Uhr bis 12.35 Uhr in einer Jahnhalle in der Max-Lechler-Straße gewesen. Nach dem Sport musste ein Schüler feststellen, dass sein iPhone fehlte. Ein anderer Schüler vermisste sein HTC-Smartphone, Geld und eine Powerbank.

Der Dieb war nach Angaben der Polizei durch die unverschlossene Tür in die Kabine gegangen und hatte die Sachen aus den Rucksäcken geklaut.

Die Polizei (Telefon 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.