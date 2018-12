Schönes Krippenspiel in der Albanskirche mit vielen Liedern

Nicht der Tannenbaum oder der schön geschmückte Christbaum im Wohnzimmer sei an Weihnachten das Wichtigste: Das machten die 14 Jungen und Mädchen der Kinderkirche bei der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen bei ihrem schönen Krippenspiel an Heiligabend in der Albanskirche deutlich. Jesus Christus im Stall von Bethlehem sei viel wichtiger.

Sehr gut besucht war die Feierstunde, bei der in einem Rahmenspiel zunächst „sprechende Tannenbäume“ im Mittelpunkt standen. Doch die Hirten klärten die Bäume auf und berichteten vom Kommen des Erlösers Jesus Christus und seiner Menschwerdung. Dann nahm die eigentliche Geschichte ihren Lauf und die Kinder berichteten in mehreren Szenen von der Geburt Jesu Christi: vom harten Gang Marias und Josefs nach Bethlehem, von der schwierigen Herbergssuche, vom Stall bei Ochs und Esel, vom Kommen der Hirten und Könige und von leuchtenden Sternen.

Gemeinde singt viele Weihnachtslieder

Yasmin Schmid und Diakon Michael Grieger hatten das Krippenspiel mit den Kindern einstudiert, die engagiert und schön verkleidet in Gewändern das Stück darboten. Zur Orgelmusik wie zu Gitarrenklängen sangen die vielen Gottesdienstbesucher in der Albanslieder zahlreiche Weihnachtslieder – klassische wie moderne: „Wacht auf ihr Hirten“, „Weihnacht ist Party für Jesus“, „Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus“, aber auch „Stille Nacht, heilige Nacht“ und zum Abschluss der schönen Feier in der dunklen Kirche bei Kerzenlicht traditionsgemäß das „O, du fröhliche“. Die Predigt zu dem Krippenspiel und Gottesdienst hielt Pfarrer Karl-Hermann Gruhler. Er vermittelte den Kindern wie den Erwchsenen die große Freude vom Weihnachtsfest. Foto: Steidle