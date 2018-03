SC Heroldstatt will sich rehabilitieren

Nach einem enttäuschenden ersten Fußballwochenende ohne einen Sieg für ein Team aus der Region, soll es nun am Sonntag einen punktreichen Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Alb regnen: Unter Zugzwang sind die Teams aus Westerheim und Blaubeuren, die beide noch um Rang eins und zwei kämpfen. Der SC Heroldstatt will nach überraschenden Pleite gegen Hörvelsingen nun in Asch dreifach punkten. Mit dem Rücken gegen die Wand empfängt der TSV Berghülen den TSV Bermaringen. Die SGMMM I fährt nach Westerstetten.

Die SGM Machtolsheim/Merklingen startete mit einem 2:2 gegen den TSV Blaubeuren ins Jahr 2018 und war am Ende mit dem Punkt auch zufrieden. „Wenn man spät den Ausgleichstreffer bekommt, dann ist es ja etwas ärgerlich. Aber Blaubeuren hatte in der ersten Halbzeit ja einige sehr gute Chancen“, sagt SGM-Pressewart Jochen Kraiß. „Wenn wir vor dem Spiel ein 2:2 angeboten bekommen hätten, wären wir sicherlich zufrieden gewesen.“ Am Sonntag hat es die SGM erneut mit einem Spitzenteam zu tun, wenn sie zum TSV Westerstetten fährt.

Der TSV Blaubeuren hatte sich natürlich mehr aus dieser Auftaktpartie erhofft. Der TSV steht nach diesem Unentschieden aber nun gleich unter Zugzwang, wenn er Platz eins nicht aus den Augen verlieren möchte. Zudem sitzen der SV Westerheim und der TSV Westerstetten ihm weiterhin dicht im Nacken, die sich ebenfalls noch berechtigte Hoffnungen auf den zweiten Rang machen können. Am Sonntag ist nun der TSV Albeck am Blautopf zu Gast. Durch einen Sieg in der vergangenen Woche gegen den TSV Seißen konnten die Albecker vorerst einen direkten Abstiegsplatz verlassen und fahren somit hochmotiviert zum Auswärtsspiel nach Blaubeuren.

Einen verpatzten Start erwischte der SV Westerheim mit dem 2:2 gegen den FV Asch/Sonderbuch in der vergangenen Woche. Zwar führte der SVW mit 2:0 und konnte lange Zeit seine numerische Unterlegenheit nach einem Platzverweis lange auswetzen, am Ende fehlte jedoch die Konzentration, um den Tabellenletzten bis zum Schluss zu beherrschen. Umso mehr brauchen die Westerheimer am Sonntag jetzt den ersten Dreier. Zu Gast sind sie beim Tabellenzwölften in Seißen.

Eine einzige Enttäuschung war die 0:3-Niederlage des SC Heroldstatt gegen den SV Hörvelsingen am vergangenen Spieltag. „Wir haben den Start verschlafen und haben zurecht den Rückstand kassiert“, sagt Abteilungsleiter Bernhard Schiele. „Danach haben nur noch wir gespielt, aber unsere Chancen einfach vergeben. Das ist sehr ärgerlich“, fügt Schiele hinzu. Am Sonntag muss der SCH um 17 Uhr beim Schlusslicht aus Asch antreten. Unterschätzen darf der SCH den Tabellenletzten aber nicht, was das 2:2 des FV Asch-Sonderbuch am vergangenen Sonntag gegen Westerheim beweist.

Eine 1:2-Niederlage kassierte der TSV Berghülen im wichtigen Kellerduell in Rammingen und fiel damit gleichzeitig auf den Vorletzten Tabellenrang zurück. „Die Knackpunkte waren das frühe Gegentor und ein aberkannter Treffer auf unserer Seite“, erklärt Trainer Stephan Allgöwer. „Am Ende waren wir dem Sieg näher, haben dann aber einen Sonntagsschuss bekommen und stehen ziemlich belämmert da.“ Nun empfängt der TSV das Team aus Bermaringen. „Es ist eigentlich egal gegen wen wir spielen. Doch wenn der Siegeswille und das Momentum auf unserer Seite ist, dann ist ein Sieg drin. Wir wissen, was auf uns zukommt.“