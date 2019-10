Sauftour endet in der Zelle: Betrunkener schlägt Autospiegel ab

Für einen jungen Mann endete eine Sauftour am frühen Samstagmorgen nicht daheim im Bett, sondern in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Der 21-Jährige war am Samstagmorgen gegen 1.50 Uhr in Laichingen unterwegs und schlug dort die Außenspiegel von vier Autos ab.

Anwohner verständigten die Polizei. Nach kurzer Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Ehingen den Randalierer. Die Polizisten stellten fest, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Weil der junge Mann sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten gebärdete, nahmen diese ihn kurzerhand in Gewahrsam.

Zudem beschimpfte er die Beamten. Deswegen haben die ihn nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung angezeigt. Den an den Autos angerichteten Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.