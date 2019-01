Satire: Hier gibt’s leckere Laichinger zu essen

Deutsche Küche genießt im Ausland durchaus Ansehen. Aber die Laichinger Küche?

Mallorca schmückt sich mit dem Oberbayern, in den USA sind Oktoberfeste beliebt und ebenso in Asien. In der Hauptstadt Malaysias setzt eine Lokalität sogar noch einen drauf: mit Essen „made“ auf der Schwäbischen Alb; zumindest klingt es so.

Lai Ching Yuen heißt das Restaurant, auf das ein User der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Laichingen bist, wenn...“ gestoßen ist. Mit etwas Kreativität wird aus den drei Wörtern eines: LaiChing(yu)en – ganz klar: Das muss „Laichingen“ heißen. Vielleicht hat der auf dem Foto posierende Koch den Ortsnamen aus rechtlichen Gründen leicht abgeändert oder er will das Klischee nicht erfüllen, Asiaten seien Meister des Kopierens.

Was wäre allerdings, wenn nicht die Stadt Laichingen, sondern der asiatische Begriff zuerst da war? Das lässt sich an dieser Stelle leider nicht klären, sehr würden wir uns aber freuen, wenn uns jemand bei der Übersetzung von Lai Ching Yuen behilflich sein könnte.

Vielleicht bedeutet es ja so viel wie „wohl bekommt’s“ oder „guten Appetit“. Zumindest kann ausgeschlossen werden, dass in dem Lokal Laichinger verspeist werden. Denn unten drunter heißt es: Chinese Restaurant. Das kann ganz viel bedeuten, dass damit eingekochte Laichinger gemeint sind, dürfte aber ausgeschlossen werden können. Hoffe ich zumindest.

