Sammler feiern 40-jähriges Bestehen

Kürzlich hat der Briefmarken- und Münzenclub Laichinger Alb sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. 28 interessierte Briefmarken- und Münzensammler haben den Verein am 10. Oktober 1982 im Gasthof Engel. gegründet. Anlässlich des runden Geburtstages gab eine Ausstellung in der Sparkasse in Laichingen und einen kleinen Festabend. Dies hat die Vorsitzende Eleonore Claus zum Anlass genommen, an die Geschichte der Briefmarke zu erinnern. So erfuhren die Anwesenden, dass die erste Briefmarke der Welt am 6. Mai 1840 herauskam und zwar im Wert von einem Penny und als Motiv die Königin Victoria. Die erste deutsche Briefmarke war der „Schwarze Einser“ im Wert von einem Kreuzer, der am 1. November 1849 in Bayern heraus kam. Münzen dagegen seien wesentlich älter, die frühesten stammen aus der Früh- und Römerzeit.

Auch die Bedeutung von Laichingen für den Verein zeigte Eleonore Claus auf. Am 1. Juli 1871 wurde die erste Postverbindung Laichingen nach Geislingen eröffnet. Mit der Eröffnung der Kleinbahn von Laichingen nach Amstetten am 20. Oktober 1901 hatte Laichingen eine weltoffene Verbindung nach Stuttgart und München. Die erste Postexpedition wurde am 3. Oktober 1859 im Gasthaus Rad eingerichtet. Das erste Postamt war die Küferei Erb von 1891 bis 1907, dort steht heute das Hotel Krehl.

Auch einen intensiven Rückblick über das Vereinsgeschehen gab die Vorsitzende. Bei hochkarätigen internationalen Wettbewerben erzielten die Laichinger Sammler vordere Plätze. Zudem haben sie an zahlreiche Ausstellung teilgenommen und auch ausgerichtet.

Der Briefmarken- und Münzenclub hat aktuell 28 Mitglieder und zwei Jugendliche, jeden ersten Sonntag treffen sich die Sammler im Höhlenrasthaus in Laichingen. Die Treffen sind gut besucht und die fachkundigen Beratungen haben in der Umgebung gute Resonanz.