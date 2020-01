Der Briefmarken- und Münzenclub Laichinger Alb wurde im Jahr 1982 gegründet. „Sammeln macht Spaß und bildet“ ist ein Motto. Jeweils am ersten Sonntag im Monat kommen die Mitglieder um 10 Uhr im Höhlenrasthaus in Laichingen zusammen. Interessierte seien gerne eingeladen, dazuzustoßen. Die nächsten Termine: 2. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September, 4. Oktober, 1. November und 6. Dezember.

Hinzu kommen weitere Termine wie die Hauptversammlung am 13. März. Ein Sommergrillfest ist für Juni oder auch Juli vorgesehen. Das Ferienprogramm steigt am 28. August; eine Messe in Sindelfingen ist für den 30. Oktober angesetzt. Die Jahresabschlussfeier soll am 4. Dezember stattfinden.

Der Verein biete philatelistische Beratung, regelmäßige Tauschtage im Vereinslokal, die kostenlose Nutzung von Katalogen und Fachzeitschriften, Prüfgeräte und Fachliteratur, Mitgliedschaft im Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine, ermäßigten Eintritt bei philatelistischen Veranstaltungen, gesellige Veranstaltungen im Verein, gemeinsamen Info- und Erfahrungsaustausch. Kinder und Jugendliche sind beitragsfrei.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch unter www.briefmarken-und-muenzenclub.lai.de