Saisonstart der Laichinger TSV TT Abteilung 2021/2022

Mit drei Spielen startete die TSV TT Abteilung in die neue Saison 2021/2022 im Bezirk Ulm. Mit drei deutlichen Niederlagen sieht die Bilanz allerdings nicht gut aus, in jedem Spiel konnten jeweils nur zwei Siege verbucht werden.

Die erste Herren Mannschaft startete in das Bezirksklassen Abenteuer mit einer 2:9 Heimniederlage gegen den TSV Erbach II. Schmid/Zeifang brachten ihr Team mit einem 3:1 Satzsieg gegen Raaf/Weithofer mit 1:0 in Führung. Die anderen zwei Doppel gingen an die Gäste, es spielten Schwenkedel/Lehner gegen Staudenecker/Mößlang 0:3 und Schmauder/Stucke gegen Bernroithner/Mast 1:3. Für den zweiten Punkt war Thorsten Schmauder verantwortlich. Mit 3:1 Sätzen behielt er über Weithofer die Oberhand und steuerte den zweiten Punkt für die Erste bei. Herbert Schmid verlor äußerste knapp gegen Raaf mit 2:3 und gegen Staudenecker hatte er beim 0:3 keine Chance. Thomas Schwenkedel verlor gegen beide Erbacher ebenfalls mit 0:3 bzw. 1:3. Jonas Zeifang und Dennis Stucke verloren jeweils ihr Match, so dass ein verdienter Sieg der Gäste feststand. In den restlichen acht Partien muss sich die Erste deutlich steigern, so dass der eine oder andere Punkt geholt wird.

Das erste Jungen Team verlor mit 6:2 sein Bezirksliga Debüt beim SSV ULM III. Kevin und sein Bruder Dennis Neuburger holten die zwei Punkte gegen Eigenwillig und Candreva. Allerdings musste mit zweifachem Ersatz angetreten werden. Die Mädchen Spielgemeinschaft Laichingen/Seißen verlor in der Bezirksliga ihr Match mit 2:8 gegen TV Merklingen. Das Doppel Klaus/Ise gegen Steeb/Schneider ging mit 3:0 klar nach Merklingen. In den Einzeln punkteten für die SG Rebekka Klaus und Nele Ise jeweils einmal. Alina Pratz ging gegen die Gäste leer aus. Nächste Woche gibt es das vereinsinterne Kreisliga Match der Jungen III gegen die Jungen II. Außerdem spielen Merklingen gegen Herren II, Blaubeuren gegen Jungen III und Staig gegen Jungen U 19. Die restlichen drei Teams haben spielfrei.