Saisonauftakt der Laichinger Handballer

Am Samstag, 17. September begann die Saison des TSV Laichingen mit einem Auswärtsspiel der weiblichen C-Jugend in Biberach. Die Laichinger Mädels zeigten ein sehr starkes Spiel auf Augenhöhe, welches leider am Schluss mit 26:23 verloren wurde.

Am kommenden Wochenende findet der erste Heimspieltag statt. Wir freuen uns, euch in der Jahnhalle begrüßen zu dürfen. Um 11 Uhr geht es los mit der männlichen C-Jugend gegen die SG Ulm & Wiblingen 2. Weiter macht dann unsere weibliche A-Jugend in der Bezirksklasse um 13 Uhr gegen die HSG Langenau/Elchingen, gefolgt von der weiblichen C-Jugend im Spiel gegen den TV Gerhausen um 15:15 Uhr. Den Abschluss des ersten Heimspieltages wird die männliche B-Jugend um 17:15 Uhr im Spiel gegen Illertal bestreiten.

Die Damen und Männer I nehmen seit langem wieder an der Pokalrunde teil. Das Pokalspiel der Männer findet nächsten Samstag um 17 Uhr in der Pfleghofhalle in Elchingen gegen die HSG Langenau/Elchingen statt.

Der TSV geht mit drei aktiven Mannschaften – zwei Männer- und einer Damenmannschaft – in die kommende Saison. Außerdem werden sich acht Jugendmannschaften und unsere Männer 40 in insgesamt mehr als 100 Spielen messen. Die Handballabteilung darf die drei neuen Schiedsrichter Lena Mangold, Anne Mangold und Julian Kohnle, welche vor kurzem ihre Schiedsrichterprüfung erfolgreich absolviert haben, begrüßen.

Alle aktuellen Informationen zu den Spielen findet ihr auf unserer Instagram-Seite tsv_laichingen_handball, bei Facebook TSV Laichingen Handball oder auf unserer Homepage www.handball-laichingen.de. Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Saison mit eurer Unterstützung.