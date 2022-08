Saisonabschluss an der Schertelshöhle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr lädt die Chorgemeinschaft am letzten Schultag vor den Sommerferien zum Saisonabschluss bei der Schertelshöhle ein, so auch in diesem Jahr. Die Kinder und Jugendlichen des Kinder- und Jugendchores, sowie die Akteure der neu gegründeten Kinder-Theatergruppe machten sich zusammen mit ihren Eltern als Erste auf den Weg zur Schertelshöhle. Später folgten die Sängerinnen und Sänger der Gruppe Vox und des Gemischten Chores. Empfangen wurden die Ankömmlinge von Elfriede und Dietmar Baumeister, die alles perfekt vorbereitet hatten. Zur Stärkung gab es gegrillte Würste, sowie Salate und Nachtisch aus einem reichhaltigen Buffet.

Vorstand Klaus Ascher nutzte die Gunst der Stunde um Bernhard Schweizer, der bei der Jahreshauptversammlung nicht dabei sein konnte, für 50 Jahre Chorgesang zu ehren. Er unterstrich die Bedeutung von Bernhard für die Chorgemeinschaft Westerheim mit der Aussage: „Stellt euch mal vor, wir hätten heute Abend jemand unter uns, dessen gute Bass-Stimme im ganzen Umkreis gefragt ist, der als Vorstand der Chorgemeinschaft den Verein entscheidend vorangebracht hat, der im Kreistag sitzt.“ Zum gemeinsamen Foto wurde auch Elfriede Mayer nach vorne gebeten, die schon bei der Jahreshauptversammlung für 60-jähriges Singen in der Chorgemeinschaft Westerheim geehrt wurde. Auch sie prägte den Verein aktiv mit, zum einen als sichere und stimmfeste Altsängerin und vor allem als langjähriges Ausschussmitglied. Als Wirtschaftsdienstleiterin sorgte sie bei vielen Veranstaltungen im Sängerheim für einen reibungslosen Ablauf.

Jung und Alt erlebten einen stimmungsvollen Abend bei Spiel, Gesang und guter Unterhaltung. Eine kleine Gruppe Mondsüchtiger machte sich zu Fuß auf den Heimweg und wurde belohnt. Mit was? Nächstes Jahr einfach mitgehen! Ein großes Dankeschön geht an Elfriede und Dietmar und besonders auch an den Höhlenverein.