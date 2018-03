Süddekor endgültig Geschichte

Auch optisch ist das Kapitel Süddekor in Laichingen nun beendet. Am Freitag haben Arbeiter der Ulmer Firma Kaufmann den überdimensional großen Schriftzug des ehemaligen Druckkonzerns von der Produktionshalle abmontiert.

In Laichingen beschäftigte Süddekor zeitweise bis zu 400 Mitarbeiter, war der größte Arbeitgeber der Stadt. Die Firma wurde jedoch vom Konkurrenten Surteco übernommen und zerschlagen. Geschlossen sind die Werkstore schon seit mehr als zwei Jahren. Recht schnell fand sich allerdings ein neuer Mieter: die Firma Holder, die wenig später auch das Süddekor-Areal in der Gottlieb-Daimler-Straße übernahm.

Nach der Demontage des weithin sichtbaren Süddekor-Schriftzugs brachten die Arbeiter am Freitag auch gleich den Schriftzug des neuen Besitzers an der Halle an. Holder beschäftigt in Laichingen rund 65 Mitarbeiter. Die Firma von Geschäftsführer und Eigentümer Jochen Holder bearbeitet vor allem Metall-Oberflächen für die Autoindustrie. Dieser sagt der SZ, dass er den Schritt, sich in Laichingen anzusiedeln, nicht bereue, im Gegenteil. Holder spricht von einer „tollen Sache“. Vor Kurzem erst sei die zweite große Anlage in der Fabrikhalle aufgestellt worden. Sie soll demnächst in Betrieb gehen. Auch das Bürogebäude von Süddekor hat Holder übernommen. Die Flächen werden an andere Firmen vermietet. Aktuell, so Holder, sind rund 40 Prozent belegt.

