Rutscht der SVF noch am SVS vorbei?

Tabellenmäßig nicht mehr viel passieren wird wohl in der Kreisliga B Alb an den beiden letzten Spieltagen. Der SV Scharenstetten steht mehr oder weniger als Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A Alb fest. Sechs Punkte liegt der Primus vorn und dürfte am Sonntag das Meisterstück im Spiel gegen den SV Suppingen perfekt machen. Der SV Ballendorf dürfte der Tabellenzweite bleiben, was dann das Relegationsspiel zur Kreisliga A Alb bedeuten würde. Bei einem Sechs-Punkte-Vorsprung und einem Torverhältnis von plus 59 kann der SV Ballendorf nur noch theoretisch vom SV Weidenstetten abgefangen werden, der mit 44 Treffern im Plus ist.

Vorne ist fast alles entschieden, hinten auch, denn weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang steht der TSV Beimerstetten, der in der laufenden Runde gerade mal zwei Partien unentschieden gestalten konnte. Mit gerade mal zwei Punkten und 98 Toren im Minus ziert er das Tabellenende und dürfte am 29. und damit vorletzten Spieltag bei der SG Nellingen nicht viel holen können. Vom Tabellensechsten, der SG Nellingen, wird ein klarer Sieg erwartet und die SG-Fußballer wollen sich auch in ihrem letzten Heimspiel mit einem klaren Sieg verabschieden. Sie wollen dafür sorgen, dass das negative Torverhältnis der Gäste die 100-Marke überschreitet. Ob dies gelingen wird, bleibt abzuwarten, denn allzu schwankend waren die Ergebnisse der SGN in den vergangenen Wochen. Gelingt den Gästen doch der überraschende Coup? Dann würden Nellingens Fußballer ins hintere Mittelfeld abrutschen und vom FC Langenau überholt werden.

Nicht sehr rosig verlief die Saison für die Fußballer der Leinenweberstadt. Genau in der Mitte der Tabelle mit 45 Punkten sind die Kicker des TSV Laichingen anzutreffen. Etwas nach vorne rutschen können sie am Sonntag bei einem Auswärtssieg beim SC Lehr, der mit 40 Punkten einen Rang hinter dem TSV rangiert. Die SGM Machtolsheim/Merklingen II reist als Tabellenvorletzter zum SSC Stubersheim, der genau zehn Punkte besser dasteht. Vom vorletzten Rang kann die SGM MM II nur noch theoretisch wegkommen, fünf Punkte davor liegt der SV Feldstetten fast uneinholbar.

Die Fußballer aus dem Süden Laichingens zeigten in den vergangenen Wochen aufsteigende Tendenz, mussten sich aber zuletzt beim SV Suppingen deutlich mit 6:3 geschlagen geben. Das tat den „Grünen“ weh, denn bei einem Sieg im Derby hätten sie am SVS vorbeiziehen können, der mit zwei Punkten besser dasteht. Bei Siegen in den restlichen zwei Begegnungen am Sonntag gegen den SV Pappelau-Beiningen und am darauffolgenden Samstag bei der SGM MM II könnte der SVF noch Boden gut machen und Stadtkonkurrent SV Suppingen überholen.

Doch die wollen da sicherlich nicht mitmachen, haben aber am Sonntag eine schwere Hürde zu packen. Denn da sind sie beim Tabellenführer SV Scharenstetten zu Gast, der unbedingt die Meisterschaft perfekt machen will. Ein Punkt würde reichen. Am letzten Spieltag haben die Suppinger den TSV Beimerstetten zu Gast, gegen den ein Sieg zum Saisonausklang einprogrammiert ist.