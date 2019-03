Rumänienhilfe hat jetzt einen neuen Chef

In Feldstetten ist eine Ära zu Ende gegangen. Der Vorsitzende und Gründer der Rumänienhilfe, Eberhard Schanbacher, stellte sein Amt zur Verfügung, nach 18 Jahren. Als Grund gab er seine Gesundheit an. Deshalb legte er die Verantwortung in jüngere Hände.

Er sei auch weiter bereit, so Schanbacher bei der jüngsten Mitgliederversammlung, den Kontakt zum Lionsclub, zur Kirchengemeinde und zu den Grundschulen zu pflegen. Auch Peter Götzinger, der seit Gründung des Vereins als Kassenprüfer wirkte, stellte sein Amt zur Verfügung. An dessen Stelle wurden zwei Kassenprüfer gewählt: Hartmut Schwenk und Eberhard Schanbacher, der dem Verein somit weiter in Amt und Würden erhalten bleibt.

Eberhard Schanbacher. (Foto: Maike Scholz)

Gewählt wurde sogleich auch ein Nachfolger für Schanbacher. Einstimmig wurde Christian Horn gewählt. Er ist Student im Abschlusssemester, war bislang zweiter Schatzmeister und verantwortlich für die Webseite. Seine Familie kommt aus dem rumänischen Dorf Beschened, er ist regelmäßig vor Ort und halte persönlichen Kontakt zu den vom Verein unterstützten Institutionen. Der scheidende Vorsitzende dankte Christian Horn „von Herzen“ für seine Bereitschaft, für die Zukunft des Vereins einzustehen und mit Elan ans Werk zu gehen.

Jakob Barth dankte dem scheidenden Vorsitzenden in einem laut Mitteilung „berührenden Rückblick“ auf die gemeinsamen Jahre und würdigte ihn auch im Namen der rumänischen Hilfsbedürftigen als „Helden“ der Siebenbürgen- und Rumänienhilfe. Monsignore Otto Barth sprach ehrende Worte im Hinblick auf die frühen Jahre der Siebenbürgenhilfe, in denen er selbst als Oberfinanzdirektor der Erzdiözese Alba Iulia Gewährsmann für die Hilfslieferungen vor Ort war.

Schließung abgewendet

Schanbacher betonte, dass die Arbeit der Rumänienhilfe Kinderglück weiterhin wichtig sei, „dringend“ seien die „rumänischen Partner“ auf die Hilfe aus Feldstetten angewiesen. Bei seinem Rückblick auf 2018 dankte er dem Lionsclub Blaubeuren-Laichingen, der evangelischen Kirchengemeinde und vielen privaten Geldspendern. Diese hätten eine Verdoppelung der Zuschüsse an das private Kinderheim „Lacramioara“ in Carei möglich gemacht. So sei es möglich gewesen, die Gefahr einer Schließung abzuwenden. In den nächsten Monaten müssten aber noch einige Finanzlöcher gestopft und die Heizkosten für diesen Winter übernommen werden. „Dann sind wir wieder in sicherem Fahrwasser“, so Schanbacher. Nach längerer Pause konnten die Kinder im Sommer dank weiterer Spenden wieder eine Freizeit in den Bergen genießen.

Auch die Kinder- und Jugendhilfe in Beschened, das Altenheim in Petrifeld und die Kindertagesstätte in Curtuiseni konnten wieder mit Spenden unterstützt werden. Auf besonders positives Echo stieß auch 2018 die Geschenkpäckchenaktion. Die Geschenke wurden in den Grundschulen von Feldstetten und Westerheim, in der Kirchengemeinde Feldstetten und von vielen Mitgliedern „mit viel Liebe gepackt“ und hätten den rumänischen Kindern zu Weihnachten viel Freude gebracht. Übers Jahr gingen auch mehrere Transporte mit Sachspenden auf den langen Weg, zum Beispiel um die Heimkinder für Sommer und Winter einzukleiden.

Der Finanzbericht von Schatzmeisterin Larissa Barth zeigte bei hohem Spendenaufkommen einen soliden Kassenbestand. Spenden und Mitgliedsbeiträge seien zu 100 Prozent für Hilfe in Rumänien eingesetzt worden. Die Verwaltungs- und Transportkosten trugen die Vorstandsmitglieder. Der Kassenprüfer zeigte sich mit Kassenführung und Finanzstatus sehr zufrieden. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.