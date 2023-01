Rückrundenstart der Handballer*innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende 14./15. Januar starteten die Handballer*innen vom TSV Laichingen in die Rückrunde der Saison.

Nachdem die Männer 1 bereits in der vorherigen Woche Ihr Pokalspiel gegen die Bezirksligamannschaft aus Langenau/Elchingen mit 21:41 Toren deutlich verloren haben, wollten Sie Ihr Können im ersten Rückrundenspiel zeigen. Trotz einer guten ersten Halbzeit mussten sich die Laichinger gegen den Gastgeber aus Burlafingen knapp mit 32:30 Toren geschlagen geben.

Die weibliche C-Jugend traf auf ihren neuen Gegner in Argental. Trotz einer ebenfalls guten Anfangsphase ließ gegen Ende die Konzentration nach, wodurch die Gastgeber einige Tore erzielen konnten. Durch die nicht zufriedenstellende Chancenverwertung mussten die Mädels eine 35:25 Niederlage einstecken.

Die gemischte E-Jugend 4+1 war in Langenau zu Gast. In den Koordinationsübungen schnitten die Laichinger*innen gut ab und konnten sich dadurch viele Punkte holen. Beim Handballspiel gegen die JH Söflingen/Lehr mussten sich die Gäste mit 18:11 Toren geschlagen geben. Im Spiel gegen den Gastgeber konnte die E-Jugend mit Ihrer starken Leistung überzeugen und gewann mit 15:12 Toren.

Am Sonntag war die weibliche A-Jugend in Bad Saulgau zu Gast. Trotz einer kurzen Führung in der ersten Halbzeit mussten sich die Nachwuchsspielerinnen mit 34:30 von den Gegnern verabschieden.

Am Samstag, 21. Januar, finden folgende Auswärtsspiele statt: 11:25 Uhr: E-Jugend 6+1 Spieltag in Laupheim / 14:30 Uhr: weibliche A-Jugend in Bad Buchau / 15:45 Uhr: gemischte D-Jugend in Laupheim / 16:00 Uhr: männliche B-Jugend in Wangen / 19:15 Uhr: Männer 1 in Bad Waldsee.