Rückblick Spielstraße auf dem Marktplatz

Am Sonntag, 23. Oktober durfte die Laichinger EmK-Gemeinde gemeinsam mit der Zeltmission bei schönstem Herbstwetter eine Spielstraße mitten in Laichingen durchführen. An zehn Spielstationen konnten Groß und Klein ihr Können unter Beweis stellen und mit einem Laufzettel Stempel sammeln. So gab es viele glückliche Kinder zum Beispiel beim Bobbycar-Rennen, Stapelturm, Flaschenangeln, Dosenwerfen, Seilhüpfen oder Nageln. Als Belohnung gab es dann etwas Süßes.

Auch die große Kletterturm-Hüpfburg wurde immer wieder von vielen Kindern, die ungeduldig warten mussten bis sie an der Reihe waren, genutzt. Das funktionierte nur mit einer Sanduhr, damit niemand zu lange hüpfen oder klettern durfte – darauf achteten vor allem die Kinder!

Auf dem Marktplatz waren Jung und Alt und Menschen vieler verschiedener Nationalitäten unterwegs – manche hatten es geplant, andere kamen zufällig vorbei. Sie machten mit, beobachteten das Gewusel von außen oder nahmen das Angebot von Kuchen, Gebäck, Tee, Kaffee oder Punsch an. So kamen viele Begegnungen sowie Gespräche zustande und wir durften den Menschen zum Segen werden.